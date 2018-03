Retsmediciner: Kim Wall kan være død af kvælning eller ved halsoverskæring

Tilhørerne fulgte med på en skærm i retssalen, da anklageren afhørte retsmedicineren i sagen om den drabstiltalte Peter Madsen. På skærmen kunne man se et billede af et tegnet ansigt vist fra fire sider, hvorpå de læsioner, der er fundet på journalisten Kim Walls hovede, var markeret med røde pile.

Anklager Jakob Buch-Jepsen kredsede om en mulig dødsårsag, som retsmedicineren flere gange slog fast, har været umulig at påvise, fordi ligdelene har ligget så længe i vandet.

Video: Retsreporter: Dag tre kan blive afgørende i ubådssagen

Adspurgt af anklageren forklarede hun dog, at »det er muligt«, at de skader, der er fundet på Kim Walls hovede, er et udtryk for, at hun har fået skåret halsen over.

»Det, vi tænker, der kan være sket, er, at luftvejene helt eller delvis kan være lukket af,« forklarede retsmedicineren.

Anklageren forklarede tidligere med baggrund i obduktionsrapporten, at den form for akut luftoverfyldning af lungerne kan være forårsaget af både strangulering eller ved et snit.

Peter Madsen sad under hele anklagerens afhøring foroverbøjet hen over bordet ved siden af sin forsvarer, og kiggede med jævne mellemrum ned i sine papirer.

Forsvarer Betina Hald Engmark fik ordet, da anklageren var færdig med sin afhøring af vidnet, og hendes strategi var meget klar. Hun slog gentagne gange fast, at de fleste af de forklaringer, som retsmedicineren kom med, var meget usikre, fordi liget har ligget i vandet i mange uger.

»Vi er i det meget vage, mulige. Altså - der er intet sikkert her,« siger hun.

Forsvareren forsøgte at påvise, at nogle af skaderne kan være kommet udefra, og at de er påført efter dødens indtræffen.

»Du vurderede at snitlæsionerne på siden af halsen kunne have noget med dødens indtræffen at gøre, og skønnede, at de havde relevans for dødsårsagen. Men så må det vel også kunne skønnes, at de ikke har det?« spurgte Betina Hald Engmark.

»Det kan ikke udelukkes,« svarede retsmedicineren.

Liveblog: Madsen sagde til mig (om pc): "Hvis du bare vidste, hvad jeg har liggende"

Desuden spurgte forsvareren ind til, om der blev fundet andre tegn på liget, der kunne tyde på kvælning. Det afviste retsmedicineren.

Under afhøringen kom det desuden frem, at der ikke er fundet spor af udstødningsgasser på ligdelene. Dog er disse undersøgelser også meget usikre på grund af ligets tilstand, og konklusionen var, at resultaterne kan ikke anvendes til at sige noget om kulilte som mulig dødsårsag. Gasserne kan sagtens være forsvundet, hvis de på et tidspunkt har været der.

Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall om bord på ubåden Nautilus i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Madsen påstår, at Kim Wall døde som følge af kulilteforgiftninger i ubåden, mens han selv befandt sig på dækket. Anklageren mener, at Peter Madsen har dræbt Kim Wall og at han har gjort det med et seksuelt motiv.

Der ventes dom i sagen i slutningen af april.