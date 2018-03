Anders Bondo til stormøde: »Man er i gang med at smide barnet ud med badevandet«

»Jeg føler mig ikke oppustet. Jeg føler mig opstemt,« sagde Anders Bondo Christensen ud til de mange fremmødte.

Over 10.000 tillidsmænd fra 180 fagforeninger var i dag samlet til danmarkshistoriens største tillidsmandsmøde for at diskutere, hvordan de offentlige ansatte forbereder sig bedst til den varslede konflikt i april.

Anders Bondo Christensen, der sidder som chefforhandler på det kommunale område, var meget begejstret for opbakningen, og han beskrev den som »helt enestående«.

Men han synes dog ikke, at fagbevægelsen puster sig ubegrundet op.

»Det skal tværtimod sende et signal til arbejdsgiverne om, at sammenholdet er intakt på tværs af faggrupperne,« lød det fra Anders Bondo Christensen.

Han understregede flere gange, at sammenholdet er fagbevægelsens stærkeste kort på hånden i overenskomstforhandlingerne.

»Det er et symbol på den danske model, som arbejdsgiverne i øjeblikket forsøger at underminere. Man er simpelthen i gang med at smide barnet ud med badevandet,« sagde Anders Bondo Christensen.

Med sig til forhandlingsbordet i forligsinstitutionen har Anders Bondo Christensen i øjeblikket flere mærkesager.

»Når der er vækst i samfundet, skal man også kunne se det på de offentligt ansattes lønsedler.«

»Men det er ikke, fordi vi stiller helt urimelige krav. Vi har sat barren rimeligt lavt, synes jeg. Vi vil ikke have forringelser på helt centrale områder. Det gælder blandt andet spisepausen, den kan man ikke bare fjerne. Og samtidig skal vi have rettet op på det lovindgreb mod lærerne i 2013,« sagde Anders Bondo Christensen.

Til spørgsmålet om, hvordan forhandlingerne i Forligsinstitutionen går, havde han dog ikke mange ord at knytte. Det er angiveligt et brud på reglerne.