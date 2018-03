Svineeksport for 11 mia. kr. på spil: Regeringen vil bygge grænsehegn for at holde vildsvin ude af Danmark

Det handler ikke om grænsekontrol. Og så alligevel.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil nu tage et opsigtvækkende skridt, og opsætte et halvanden meter højt trådhegn langs hele den dansk-tyske grænse. Knap 70 km langt og til en pris på næsten 80 mio. kr.

Hegnet skal holde vildsvin ude af landet.

De kan nemlig bære den frygtede afrikanske svinepest, som vil lamme dele af Danmarks milliardeksport af svinkekød, hvis den bryder ud her i landet. Trods ihærdige forsøg er det ikke lykkes at standse svinepestens spredning i Europa. Senest er Tjekkiet blevet ramt.

Stop svinet Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder følgende initiativer: Etablering af vildsvinehegn ved grænsen

Øget regulering af vildsvin

Øget overvågning i vildsvinepopulationen og gratis undersøgelser af nedskudte vildsvin i Danmark for husdyrsygdomme

Intensiveret indsats i Sønderjylland på statens arealer og på private arealer

Faglig opgradering af schweissregistret

Styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund

Jagtlejekontrakter Veterinær indsats: Lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme

Styrkelse af det veterinære beredskab

Opsætning af skilte på rastepladser

Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald

Rådgivning til frilandsbesætning om smitterisiko fra madaffald Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Sygdommen er ikke farlig for mennesker, og rammer kun vild- og tamsvin. Men dem er der som bekendt mange af i Danmark.

Hegnet skal være 1,5 meter højt og graves ca. en halv meter ned i jorden. Der skal opsættes riste eller låger ved gangstierne, der krydser grænsen, så mennesker stadig kan passere. Håber at, at byggeriet er afsluttet sidst på året eller i begyndelsen af 2019

Vejtrafikken vil ikke blive påvirket, forsikrer regeringen. Schengen-aftalen vil stadig blive overholdt.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) understreger, at et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark øjeblikkeligt vil lukke dansk salg til tredjelande - en milliardeksport, der udgør 11 mia. kroner årligt.

Derfor skal svinene holdes ude:

»Vi ser med stor bekymring på risikoen for vores eksport til markeder uden for EU, hvis der udbryder afrikansk svinepest i Danmark. Derfor vil vi tage alle deforholdsregler, vi kan, både for at beskytte vores egen svineproduktion, men i høj grad også for at beskytte vores eksportmarkeder,« siger Esben Lunde Larsen til Jyllands-Posten.

Ud over vildsvinehegnet indeholder aftalen mellem regeringen og DF forslag om at hæve bødestørrelsen markant for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Det kan for eksempel være ved utilstrækkelig rengøring af dyretransporter, ulovlig indførsel af fødevarer eller ulovlig fodring med madaffald, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Samtidig intensiveres jagten på vildsvin på statens arealer i Sønderjylland.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fotograferet på Amager Fælled. Foto: Ivan Boll Riordan

Prisen for den styrkede indsats mod afrikansk svinepest lyder på i alt 123,9 mio. kr. Hvoraf de knap 80 mio. kr. går til hegnet.

Regeringen og DF vil derudover tilvejebringe 30 mio. kr. ved medfinansiering fra erhvervslivet.