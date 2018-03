Telemedicin skal afhjælpe lægemangel i provinsen

Landets første videotransitlæge ser snart dagens lys, når Mors i Nordvestjylland skal dækkes af en praktiserende læge, der til daglig bor og arbejder på Fyn.

I et forsøg på at løse det stigende problem med at tiltrække læger især til tyndt befolkede områder har Region Nordjylland kastet sig over en helt ny udgave af telemedicin.

Det gør det muligt for læge Katja Munch at dele sit arbejde mellem Odense og Mors. Her vil hun tilse patienterne noget af tiden via videokonsultation og så kun tilbringe nogle dage hver uge på klinikken i Øster Jølby på Mors.

Flere læger siger stop for nye patienter

- Vi ser store perspektiver i det, siger Ulla Astman (S). Hun er formand for Region Nordjylland og for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, som torsdag holder generalforsamling i Aarhus.

- Det sikrer patienterne god lægehjælp og samtidig læger til de områder af landet, hvor det kniber, fordi de her får mere fleksible arbejdsmuligheder. Her betyder det en praktiserende læge på Mors, som vi ellers ikke ville have fået.

Manglen på praktiserende læger er generelt voksende især på grund af alder.

Men Region Nordjylland er suverænt det sted i landet med størst mangel på klassiske familielæger.

Derfor vil regionen rulle videre med samme brug af telemedicin på de øvrige regionsklinikker. Næste skridt bliver Læsø.

Stadig lægeløse områder i Danmark: Højere tempo, tak, hvis alle skal have adgang til læge Sådan lyder opfordringen til regeringen fra en række kritikere

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, mener ikke, det er et godt tilbud, men en ren nødløsning.

- Det er jo kun en snæver type lægekontakter, man kan have på forsvarlig vis via telemedicin. Det kan aldrig erstatte det personlige møde mellem læge og patient. Der er jo også tidligere set telemedicinske projekter med øget dødelighed.

Han mener, at lægemanglen skal løses på en anden måde.

- Men jeg afviser slet ikke telemedicin. Som når Nordjylland har lavet et andet stort, velundersøgt telemedicinprojekt til en udvalgt gruppe svære KOL-patienter. Telemedicin til kroniske syge i stabile forløb kan sagtens være en god løsning, siger lægernes formand.