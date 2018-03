Pædagogmedhjælper og hædret spejderleder idømt forvaring: »Som 13-14-årig får jeg de her tanker«

Det begyndte med et videokamera i svømmehallen for næsten 20 år siden. En nu 47-årig pædagogmedhjælper filmede helt unge drenge i smug.

Han fortalte aldrig nogen om sine ulovlige lyster. I stedet kom han endnu tættere på små børn. Først som frivillig spejderleder, hvor han i 2014 blev hædret med tiden titlen som årets børne- og ungdomsleder, og senere som pædagogmedhjælper i en daginstitution.

Sidste år blev han opdaget. En dreng kom hjem efter en spejdertur og sagde, at »der var sket noget«.

»Som 13-14-årig får jeg de her tanker. Jeg kunne se, der var nogle følelser i den retning.« Pædagogmedhjælper Per Bartholdy Pedersen

Politiet ransagede efterfølgende pædagogmedhjælperens ejerlejlighed i Rødovre, og pludselig stod man med omfattende videomateriale, der viste, at han havde filmet børn, hvor nogle af dem blot var to-tre år. Ifølge tiltalen var han i besiddelse af 10.721 pornografiske billeder og 1.472 videoklip.

»Jeg kan kun undskylde«

Videoerne viste angiveligt også grove seksuelle overgreb på børn, der havde stået på i en periode over seks år.

Det var sket i puslerummet eller i sovestuen, når børnene sov, i den institution i Albertslund, som han arbejdede i.

Onsdag sad pædagogmedhjælperen Per Bartholdy Pedersen i retten i Glostrup. Iført blå bukser, blå trøje, sorte Nike-sneakers og med en alvorlig mine. Håret er kort og blond. Ansigtet er glatbarberet.

Han forsøgte at forklare sig.

»Som 13-14-årig får jeg de her tanker. Jeg kunne se, der var nogle følelser i den retning.«

»Jeg havde ikke den store selvtillid. Jeg blev mobbet fra 3. til 9. klasse. Fysisk med slag. Jeg var ikke så god til at slå igen. Jeg blev kaldt tyndstreg og skelet,« sagde Per Bartholdy Pedersen.

Per Bartholdy Pedersen tøvede lidt:

»Jeg kan kun undskylde.«

Bag ham sad ca. 30 forældre, som havde fået deres små børn krænket. Anklageskriftet lød på 47 forhold om blufærdighedskrænkelse og voldtægt ved andet forhold end seksuelt samleje med et barn under 12 år.

Idømt forvaring

Pædagogmedhjælperen vippede undervejs med foden, og hænderne blev vredet under bordet, mens anklageren i cirka en halv time læste op fra anklageskriftet.

Det kom frem i løbet af dagen, at flere af børnene, som Per Bartholdy Pedersen havde forgrebet sig på, ikke længere ville skiftes, nogle havde trukket sig ind i sig selv, mens andre var blevet hidsige og udadreagerende. Nogle af børnene vil måske få varige men.

Per Bartholdy Pedersen har siddet varetægtsfængslet i cirka et år.

Onsdag blev han så idømt forvaring for overgreb mod 28 børn. Han stod midt i lokalet foran retsformand Christina Breinstrup, som læste dommen op. Per Bartholdy Pedersen rystede sagte på hovedet.

»Der er tale om en enstemmig afgørelse«, og »retten mener, det er påkrævet med forvaring i sådan sag,« lød det fra Christina Breinstrup.

Straf Forvaring Man kan blive idømt forvaring, når den kriminalitet, man findes skyldig i, er alvorlig, personfarlig kriminalitet, der typisk er drab, røveri, vold eller voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse.

Der er et krav om farlighed. Der vurderes om vedkommende udgør en nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Forvaring bruger man kun, hvis lige præcis forvaring er nødvendigt for at afværge den fremadrettede fare.

Kilde: Ritzau

Derudover må han ikke længere beskæftige sig med børn, mens der også venter adskillige erstatningssager på mellem 10.000 kr. og 70.000 kr. for at have krænket i alt 28 børn.

Tilståelsessag

Der var i store træk tale om en tilståelsessag. Per Bartholdy Pedersen havde hjulpet politiet med at identificere børnene på videoerne. Der var dog uenighed om flere af overgrebenes karakter, som derfor blev vist på video for lukkede døre.

Straffen var der heller ikke enighed om. Per Bartholdy Pedersen havde håbet på en tidsbestemt straf, mens senioranklageren Peter Rask ønskede forvaring. Han mente, at der var »høj risiko« for at Per Bartholdy Pedersen ville forgribe sig på børn i fremtiden. I sin afhøring kredsede han om, at Per Bartholdy Pedersen aldrig havde søgt om hjælp, selv om han havde forklaret, at han allerede som teenager følte sig tiltrukket af seks-syvårige drenge allerede som præteenager og vidste, det var forkert.

Per Bartholdy Pedersen forklarede, han ikke vidste, hvem han skulle henvende sig til og fortalte, han frygtede at blive stigmatiseret.

Bistandsadvokat Helle Hald, som repræsenterede 17 forældre, var tilfreds med dommen.

»Forældrene har siddet inde med mange frustrationer. Det har taget lang tid, og de har også haft lyst til at fortælle krænkeren, hvordan det har påvirket dem. De har oplevet et stort svigt, i og med at de har overladt deres dyrebareste eje til ham i god tro. De er lettet over, der nu er kommet en dom, som de mener, er den rigtige.«

Per Bartholdy Pedersen valgte at anke dommen til en tidsbestemt straf.