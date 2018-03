Patientforening: Akutpatienter bliver behandlet dårligere i weekenden

Patientforeningen, Danske Patienter, mener, at behandlingen af patienter på landets akutafdelinger er markant ringere i weekenden end den er i hverdagen. Det skriver DR.

Udmeldingen fra patientforeningen kommer efter et nyt ph.d.-studie lavet på Regionshospitalet i Viborg er blevet offentliggjort. Her er en forsker kommet frem til, at kritisk syge patienter, der bliver indlagt i weekenden, har en større risiko for at dø inden for 30 dage efter indlæggelsen end patienter, der bliver indlagt på hverdage.

Undersøgelsen bygger på 35.000 indlæggelser på hospitalets akutafdeling i årene 2014 og 2015, og den konkluderer, at patienter, der indlægges i weekenden, ofte forbliver syge i længere tid end andre patienter, og at de oftere overføres til intensivafdelingen.

Da undersøgelsen blev lavet, var der i hverdagen typisk tre eller fire overlæger på arbejde på akutafdelingen på Regionshospitalet i Viborg men kun en enkelt i weekenden. Det har hospitalet nu ændret, og de seneste år er der blevet kaldt flere læger på arbejde i weekenderne. Direktør for Danske Patienter, Morten Freil, opfordrer landets øvrige akutafdelinger til at følge Viborgs eksempel.

»Vi vil helt klart råde ledelserne til at se på organiseringen og sikre sig, at der altid er specialister i front, når patienter kommer ind på akutafdelingerne, og at der også er backup bag akutafdelingerne,« siger Morten Freil til DR.

Ulla Astman (S), der er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, afviser delvist kritikken. Hun henviser til, at der mange steder i landet er sket en stor omlægning på akutmodtagelsen de seneste år og forklarer, at det er en fælles indsats at fordele landets speciallæger.

»Jeg anerkender klart, at det her stadig er et område, der skal arbejdes med, og det gør vi også. Vi har skaffet flere speciallæger i front. Det er fortsat et stort indsatsområde for os. Det tager tid at omlægge indsatserne, også i akutmodtagelserne,« siger hun til DR.

Sundhedsstyrelsen for nylig har besluttet at oprette et lægeligt speciale i akutmedicin, så der fremover bliver uddannet speciallæger direkte til akutafdelingerne.