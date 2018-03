Video: Efter flere år har ørn lagt æg igen - tror indehaver af dansk reservat er dens mage

Efter flere år med tomme reder kom det første torsdag. Og søndag kom der endnu et.

Således har den ene af de ørne, der bor i Ørnereservatet i Bindslev i Nordjylland, for nylig lagt hele to æg.

Det er ørnen ved navn Beringa, der er af arten Stellers havørn, som endelig har fundet den nødvendige tryghed, der skal til for at kunne lægge æg.

Stellers havørn Kaldes også beringshavørn

Lever i kystnære områder i det nordøstlige Asien

Spiser primært fisk

Det er den tungeste ørneart i verden med en vægt på 5-9 kg

Kan blive mellem 85-100 cm lang og med et vingefang på 2-2,5 m

Er opkaldt efter den tyske naturvidenskabsmand Georg Wilhelm Steller

Det forklarer Peter Franks Wenzel, der er indehaver af Ørnereservatet.

Første og seneste gang den 12-årige Beringa lagde æg var i 2014. Dengang var det Peter Franks Wenzels far, der havde fået skabt det nødvendige tillidsbånd til den store ørn.

Men efter hans død i 2015, har ørnens rede været tom. Nu har fire år med daglig træning dog båret frugt.

Ørnen Beringa har tidligere afvist de to hanner i flokken, men har angiveligt fundet sig en mage i indehaver Peter Franks Wenzel i stedet.

»Hun er meget bevidst om, at jeg er dens mage. Ellers ville hun ikke lade mig passe reden, mens hun lige er væk,« forklarer han over for TV 2 Nord.

Da Beringa ikke har haft en rigtig mage, kommer der ikke noget ud af de to æg i reden. Men det baner vejen for, at der næste år er mulighed for "rigtige" æg.

Det skyldes, at man hos Ørnereservatet har fundet en han ved navn Vitus, som fra næste år skal levere sæd til Beringa.