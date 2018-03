Kalv født med to hoveder i Nordjylland

En landmand fra Tylstrup i Jylland spærrede øjnene op, da hans ko gik i gang med at kælve søndag formiddag.

Den nybagte mor fødte nemlig en usædvanlig kalv med hele to hoveder. Det skriver TV 2 Nord, der bringer billeder af dyret.

»Jeg blev helt ekstremt overrasket. Jeg har aldrig set det før. Man har set lidt på internettet, men jeg havde sådan troet, at det var photoshop. Men det kan altså lade sig gøre,« siger Anders Elholm Andersen til mediet.

Den lille kalv, der havde svært ved at trække vejret, døde kort efter fødslen. Det er ikke unormalt, at lidelsen medfører en meget kort levetid for dyr med denne tilstand.

Den kalv, der haft længst tid på jord, menes at være Lucky fra den amerikanske delstat Kentucky, der kom til verden i september 2016. Lucky døde i januar i fjor efter 108 dage.

Lidelsen bliver på engelsk betegnet som "polycephaly" eller "bicephali". Det dækker over tilstanden hvor to enæggede tvillingefostre ikke er blevet adskilt komplet under dannelsen, hvilket fører til et hoved for meget på skuldrene.

Der findes også eksempler på slanger, skilpadder, grise, hunde og katte født med to hoveder.

Selvom det er en relativt sjælden begivenhed, er det ikke landets første kalv af sin slags - ej heller Nordjyllands første.

Fra Tylstrup skal vi blot 60 km længere sydpå til Arden og spole tiden tre år tilbage for at finde et lignende tilfælde. Tilbage i 2015 fik en lokal ko nemlig tvillinger, hvoraf den ene blev født med to hoveder.

Heller ikke denne kalv overlevede.