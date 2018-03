Har du ændret i din årsopgørelse? Skat har indført alarmer for at opfange snyd

Danskerne har den seneste uge haft mulighed for at tjekke deres årsopgørelse - og rette i de fradag, der afgør, hvorvidt de skal have skattepenge tilbage eller betale flere.

Det har en hel del allerede givet sig i kast med, men man kan ikke bare rette løs. Skat har som noget nyt aktiveret en digital kontrol - såkaldte digitale stopklodser - der alarmerer Skat, hvis en borgers oplysninger på årsopgørelsen virker usammenhængende.

Det skriver Politiken, som har fået Skat til at udarbejde en statistik over, hvordan den nye funktion virker.

Ifølge avisen har de digitale stopklodser fanget flere end 26.000 årsopgørelse i løbet af den forgangne uge, hvor danskerne har kunnet tilgå årsopgørelserne via Skats hjemmeside. Samtidig er 1.500 borgere sat i karantæne.

Funktionen blev lanceret i fjor og omfatter 35 digitale alarmer, der er indlejret i Skats tast selv-system på nettet, og som bliver udløst, hvis oplysningerne virker ulogiske. En alarm udløses ifølge Politiken eksempelvis, hvis en borger har indtastet fradrag for transport mellem hjemmet og arbejdspladsen, men ikke har registreret et arbejde eller en arbejdsindkomst.

Udløses en alarm, blokerer stopklodserne for borgerens mulighed for at rette yderligere i årsopgørelsen. For at få den låst op igen, skal man kontakte Skat og forklare, hvordan tingene hænger sammen. Ellers må man droppe at ændre i fradraget.

Er der tale om grove eller gentagne forsøg på snyd, kan borgeren blive sat i karantæne, hvormed vedkommende udelukkes fra Skats hjemmeside.

»Vi ved, at der er rigtig mange borgere, der kommer til at lave fejl og skrive forkerte tal i de forkerte felter,« siger underdirektør i Skat, Karoline Klaksvig, til avisen og fortsætter:

»Og så ved vi jo også, at der er nogle hærdede snydere derude, som slet ikke ønsker at betale den skat, de skal. Dem kan vi fange med de digitale stopklodser, inden de kan nå at stikke af med pengene. Så vi er meget tilfredse med de nye værktøjer.«