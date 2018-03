Slut med billige togbilletter: Søndag udfases DSB Ung Kort

Passagerer, der hidtil har rejst gennem landet på billige togbilletter med DSB Ung Kort, har nu nået endestationen.



Fra 18. marts kan man ikke længere købe og bruge DSB Ung Kort i hele landet eller til rejser over Øresund.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Med DSB Ung Kort i hånden har det hidtil været muligt at rejse med en prisbesparelse på 50 pct. på udvalgte dage, hvilket har været alle ugens dage på nær fredag og søndag. Men det skal altså snart være slut.

Priseksempel Aarhus-København Standard billetpris: 388 kr. Pris med DSB Ung Kort på en lørdag: 194 kr. Pris med den nye ungdomsrabat på en lørdag uden for myldretiden: 232 kr.

Allerede fra i morgen udgår DSB Ung Kort og erstattes i stedet af almindelige ungdomsbilletter, der gælder hele året rundt. Her vil besparelsen som udgangspunkt være på 25 pct. i forhold til standard billetpris.

Desuden er der mulighed for at spare yderligere 20 pct., hvis man også rejser uden for myldretiden. Det giver en samlet besparelse på minimum 40 procent, fortæller Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør ved DSB Produkt.

»Det er rigtigt, at procentsatsen for nogen falder, men til gengæld kommer ungdomsrabatterne ud til mange flere. Nogen steder tager vi lidt, og andre steder giver vi noget mere. Samlet set synes jeg, at det er en god ordning,« siger han.

Udfasningen af DSB Ung Kort sker i forbindelse med Takst Vest-reformen, der betyder, at de rejsende i fremtiden skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper - og at priserne bliver mere forståelige, ifølge DSB.

»Der er ingen grund til, at de unge skal have besvær med at købe et DSB Ung Kort for at få adgang til vores ungdomsrabatter. På denne her måde gør vi ungdomsrabatterne langt mere tilgængelige,« siger Aske Wieth-Knudsen.

Han regner med, at den nye rabatordning skal få flere unge mennesker til at tage toget.

For at få adgang til DSB's ungdomsbilletter skal man fremover blot kunne dokumentere, at man enten er mellem 16 og 25 år, har et Ungdomskort eller er over 25 år og indskrevet på en SU-berettiget uddannelse.

På Rejseplanen kan man søge sig frem til de mere præcise priser på de nye ungdomsbilletter. Prisændringerne for rejse over Storebælt træder dog først i kraft mandag.

Hvis man allerede har købt sig et DSB Ung Kort, kan man få de tilbageværende gyldighedsmåneder refunderet hos DSB.