Flere er kommet til skade i snevejret: Store trafikale problemer på motorvej efter en stribe uheld

Forkerte målinger betyder, at man nu skal ud og fjerne ekstra 4.000 tons kvælstof.

Kvinder er ikke født med en hinde, som brister ved første samleje, lyder opråbet fra tre ministre, som vil have ændret de medicinske lærebøger og opfordrer privatklinikker til at kvitte mødomsoperationer.

Danmarks næstmindste fugleart har svært ved at finde mad.

I december blev verdens største litium-ion batteri, som Tesla i øvrigt producerede, opsat i Sydaustralien. Men nu bliver et nyt batteri i selvsamme delstat endnu større. Finans

Sagen om Lillian Gjerulf Kretz, der i 2017 lavede Sundhedsmagasinet på DR1 om høretab og senere på året var ordstyrer for Oticon, producent af høreapparater, på Folkemødet, kan have gjort DR klogere, vurderer medieforsker.

På to uger har man spredt en fjerdedel af den mængde salt, som der normalt spredes i løbet af en hel vinter herhjemme.

Redningsarbejdet er i gang og forventes tidligst at være afsluttet kl. 20.30.

Det er den kombination, der kan udløse fygningen, som ifølge DMI kan medføre hurtig lukning af udsatte veje og dannelse af snedriver, nedsat sigtbarhed og risiko for standsning af kollektiv trafik.

Der ventes frisk vind til kuling med 10-15 m/s fra øst samt løs sne eller let snefald.

Også i Svendborg på Fyn og på Langeland og Ærø kan der være risiko for fygning.

DMI har lørdag morgen varslet om risiko for snefygning i den sydlige del af landet.Fygningen ventes frem mod lørdag aften ventes at kunne drille sydsjællænderne i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner samt lollikkerne og borgerne i Guldborgsund.

Folk kører for tæt og for hurtigt, selvom sneen fyger, og sigtbarheden er lav, lyder det.

»Det er kaos. Der er glatte veje og kraftig snefygning, og mange steder kan man ikke se mere end 10 meter frem for sig,« sagde han lørdag formiddag til mediet.

Ove Christoffersen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, har oplyst til TV 2, at der har været op mod fem uheld på strækningen.

Vejdirektoratet melder kl. 12.39, at vejen er genåbnet i retning mod Køge ved Nørre Alslev, mens der i sydgående retning er et enkelt spor farbart.

Blandt andet har E47 Sydmotorvejen i flere timer været spærret i begge retninger mellem afkørsel 41 Vordingborg og 43 Nørre Alslev efter flere uheld. Det betød, at også Farøbroerne var spærret.

