Boksekender: »Han var folkets bokser«

Dansk boksning har torsdag mistede en af sportens helt store koryfæer, da Jørgen ”Gamle” Hansen sov stille ind omgivet af sine nærmeste 74 år gammel.

Tilnavnet ”Gamle” kom af, at han trak sig tilbage fra boksning i en relativ sen alder. Hans så ellers ud til at stoppe tidligere, men det fik en bokser fra Afrika ændret, forklarer JP-journalist, forfatter og boksekender Michael Enggaard og peger på træningsmakkeren Ayub Kalules ankomst til Nordjylland fra Uganda, som en væsentlig parameter i forlængelsen af Jørgen ”Gamle” Hansens karriere.

Blå bog: Bokseren Jørgen "Gamle" Hansen

De afrikanske opmuntringer var også med til at redde boksepromotor, Mogens Palles, forretning, og fik genskabt den danske begejstring for boksning, fortæller Enggaard.

»Det var lidt en Klods-Hans-historie. Han kunne noget i en høj alder, da man ellers troede, at dansk boksning skulle have en dyk, så fik det et løft,” siger han.

Lidt paradoksalt var Jørgen ”Gamle” Hansen bange for at blive ramt. Under flere kampe smed han sig, selvom han ikke rigtigt ramt.

»Han var helt åbenlys bange for at bokse. Det tror jeg godt, at folk kunne identificere sig med. Det gjorde så også begejstringen så meget større, når han klarede sig godt,« forklare Enggaard og fortsætter:

»Hans karriere som bokser giver minder til en anden tid, hvor man kunne komme tæt på sine idoler, lyder det fra forfatteren.«

I mange år kunne man blive betjent af Jørgen ”Gamle” Hansen på Hviids Vinstue i København, hvor han forsatte sin joviale omgangsform som ansat tjener.

»Og det understreger bare den pointe om, at folk kunne lide hans væsen. Sport var ikke så kommerciel dengang, og det er måske også med til, at man bliver lidt glad i låget, når man tænker tilbage på ham, fordi der ikke var noget snobberi med ham. Han var folkets bokser. Man kunne spejle sig i ham,« siger boksekenderen.

Hvad kunne han som bokser?

»Han slog pisse hårdt, og så kunne han ikke selv lide at blive ramt.«

Egenskaber som var til at skabe karrierens største præstation, da han i 1979 36 år gammel vandt EM-bæltet fra Dave ”Boy” Green i Randers Hallen, på trods af at han lige havde haft meningitis.

»Hvis man lægger mærke til kampen mod Dave "Boy" Green, kan man se, at Jørgen "Gamle" Hansen er noget nervøs i de første runder, før han pander Green ned i tredje,« slutter Enggaard.

