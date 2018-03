70 borgere blev tjekket: Sorø Kommune afslørede socialt snyd for millioner

I 2017 var der 5,47 millioner kroner at hente for Sorø Kommune, da man tjekkede 70 borgeres begrundelse for at modtage offentlige ydelser.

I over halvdelen af tilfældene fandt kommunen, at der var blevet snydt med skatteborgernes penge. Det skriver Sjællandske.

De fleste penge er sparet ved at kommunen har stoppet uberettigede overførsler eller har nedsat en ydelse. En halv million kroner kommer fra borgere, som skal betale penge tilbage til kommunen.

Omkring halvdelen af sagerne handler om uretmæssig udbetaling af kontanthjælp. Andre handler om tilskud til kommunal børnepasning.

Sorø arbejdede også med at tjekke borgerne efter i sømmene tilbage i 2016, men der fandt man "kun" 25 borgere, som uberettiget fik udbetalt penge. Her sparede kommunen 3,1 millioner kroner.

Det er nyt fællesdataregister, Den Fælles Dataenhed, fra 2015, som giver Sorø Kommune bedre mulighed for at kontrollere uoverensstemmelser med udbetalingen af offentlige ydelser, som er årsag til lokalisering af snyd med offentlige ydelser.

»Det er med til at underbygge en positiv økonomi, fordi man bruger færre penge på et område. Hvis vi bruger færre penge på et område, så har vi flere penge at bruge på andre områder,« fortæller Kenneth Damsgaard Hyde til Sjællandske.