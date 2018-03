Ghettoudspil for de mindste: Op mod 80 pct. af aarhusianske dagtilbud i udsatte boligområder vil lukke

Bliver regeringens ghettoudspil for de mindste en realitet, risikerer Aarhus Kommune at skulle lukke en lang række daginstitutioner.

I alt er op mod 80 pct. af institutionerne i udsatte boligområder lukningstruet og pasningsgarantien i områderne i fare. Børn fra andre dele af kommunen må også forvente at få længere i daginstitution. Det konkluderer en analyse fra kommunens børne- og ungeforvaltning.

Kommunerne skal gøre dagtilbuddene så attraktive, at forældrene vælger dem til. Eksempelvis ved at gøre daginstitutionerne i de udsatte områder til skovbørnehaver eller ved at satse på at have særlige profiler. Mai Mercado (K) Børne- og socialminister

Analysen tager udgangspunkt i regeringsplanerne om, at der hvert år maks. må optages 30 pct. børn fra de såkaldte udsatte boligområder, mens man ikke vil tvinge børn fra andre områder ind i institutionerne.

»Det bliver noget rod og vil modarbejde ambitionen om at få folk til at flytte til områderne, fordi der ikke er børnepasning,« siger børne- og ungerådmand i Aarhus Thomas Medom (SF).

Hvis regeringens målsætning skulle implementeres i dag, ville 14 ud af de i alt 18 daginstitutioner i de udsatte boligområder skulle lukke, mens de resterende fire skulle fordele deres børn anderledes, konkluderer analysen.

Også i København, Odense og Aalborg bliver der i disse uger regnet på konsekvenserne af ghettoplanerne. I Odense forudser man ligeledes lukninger og en kæmperegning til nybyggeri uden for boligområderne – blandt andet for børn fra bydelen Vollsmose, lyder det fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S):

»Der går mere end 550 børn i institutionerne i Vollsmose, og da vi ikke må flytte børn fra andre distrikter ind i Vollsmose, vil disse børn skulle fordeles i andre institutioner. Det har vi ikke ledig kapacitet til. Det faglige skøn er, at vi her vil skulle bygge nye institutioner for 100 til 150 mio. kr.«

Samme toner lyder fra Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (V).

»Vi kan risikere, at der er nogle institutioner, vi ikke længere kan drive. Det kan betyde, at flere københavnere skal bruge længere tid på at transportere deres børn til og fra institutioner, og det er langtfra optimalt i mine øjne.«

Også kommunernes forening, KL, forudser lukninger:

»I nogle områder er det umuligt at leve op til det her krav. Det vil betyde, at man vil få institutionslukninger, og det vil ikke være med til at understøtte den positive udvikling, det vil tværtimod være med til at gøre områderne dårligere,« siger Aalborg-borgmester og medlem af KL’s bestyrelse Thomas Kastrup-Larsen (S).

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) erkender, at udspillet kan betyde lukninger og opfordrer til at tænke kreativt:

»Kommunerne skal gøre dagtilbuddene så attraktive, at forældrene vælger dem til. Eksempelvis ved at gøre dagtilbud i de udsatte områder til skovbørnehaver eller ved at satse på at have særlige profiler.«