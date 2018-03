En stor test af flaskevand har vist, at næsten alle flasker indeholdt plasticpartikler. Undersøgelsen er på nuværende tidspunkt den største af sin slags, og er udført af Orb Media.

Af undersøgelsen fremgår det, at der i flaskerne var et gennemsnit på 10 plasticpartikler per liter.

Der er endnu ikke foretaget studier, der kan vise, om indtag af mikroplastic har nogen betydelig effekt på vores sundhed, men det er et forskningsområde, der er stigende opmærksomhed på, da mikroplastic kan findes i mange dagligvarer.

Anne Aittomaki er programchef for organisationen Plastic Change, der har som mål at mindske plasticforurening. Hun mener, at problemet med mikroplastic i vandflasker starter et helt andet sted. Det er nemlig allerede i produktionen, vi kan mindske antallet af plasticpartikler i fødevarer.

»Undersøgelsen viser, at der jo i hvert fald er et eller andet i processen, der går galt. Men om det er i pumpningen af vandet eller i produktionen af flaskerne, er jo ikke til at sige,« siger hun.

Og vi køber i Danmark rigtig meget vand på flaske. Ifølge tal fra European Federation of Bottled Waters (EFBW) køber vi 120 millioner liter flaskevand om året. Omregnet svarer det til 21 liter per indbygger, hvor de i Sverige køber 10 liter per indbygger. Og danskernes forkærlighed for de gennemsigtige og dyre dråber er noget, vi skal se på, mener Anne Aittomaki.

»Man skal kigge på, hvorfor vi overhovedet drikker vand fra vandflasker. Mange rapporter viser, at almindeligt grundvand er det, der bliver pumpet op, og smidt på plasticflasker. Og man bruger rigtig meget plastic på at producere de her flasker,« siger hun.

Som det er nu, er det faktisk kun folk i lande, hvor der er større chance for vandforurening, der anbefales at vælge flaskevand frem for almindeligt postevand.

Og fordelene ved vand på flaske kan være svære at se. Der er nemlig ikke noget, der indikerer, at det skulle være sundere. Samtidig ved vi endnu ikke, hvad det betyder for menneskekroppen at indtage mikroplastic.

Mikroplastic opstår enten, når plasticprodukter nedbrydes, eller når der opstår slid af plasticprodukter. Det kan f.eks. være, når man vasker tøj, der er lavet af kunststoffer som polyester og akryl. Og netop fordi plastic så ofte optræder i hverdagen, er det svært at undgå indtag af mikroplastic.

»Lige ved mikroplastic, er det svært at styre udledningen. Det i luften kan man jo ikke gøre noget ved. Det er skræmmende at tænke på, at det er så mange steder. I vores øl, honning og i vandflasker. Noget er galt med systemet, og den måde vi bruger plastic på. Vi advokerer for forsigtighedsprincippet,« siger Anne Aittomaki.

I undersøgelsen kiggede man på 259 forskellige vandflasker, hvoraf kun 17 var frie for mikroplastic.