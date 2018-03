TV-vært: Vi har brug for hæmorider, hængepatter, impotens og rynker

»Hæmorider? Ja, dem har jeg også haft!«

Sådan starter tv-vært, Peter Ingemann, sit facebook-opslag, hvor han langer ud efter den måde, vi fremstiller os selv på på de sociale medier.

»Mit budskab er at vi har brug for hæmorider, hængepatter, impotens og rynker. Masser af rynker, på de sociale medier. «

Flere end 42.000 har på nuværende tidspunkt reageret på Ingemanns opslag, der samtidigt også er blevet delt over 13.000 gange. Han advokerer for, at man bruger mindre tid på at se perfekt ud på de sociale medier, og mere tid på at vise hvordan verden egentlig ser ud.

Peter Ingemann har lavet opslaget på baggrund af et indslag på TV 2 News, hvor en psykiater forklarer, at danskerne er mere pressede end nogensinde, og selvværdet dykker. Det fik Ingemann til tasterne for at opfordre danskerne til at vise de uperfekte ting i livet.

»Hvis du ikke er slank, smuk, duckface, har været de fede steder, har de fede venner, uddannelse, job, tøj med mere. Har lavet det perfekte fatelavns-kostume eller OL stadionet 1936 som kage til dit barns fødselsdag. SÅ ER DU EN TABER!

Not!« skriver "Størst"-værten på sin facebook-profil.

Værten skriver, at det er på tide, at vi viser, hvor uperfekt verden er, og at netop det uperfekte er langt sjovere og interessant. Ifølge ham er det grimme netop det smukke.

»Kom frem med det ringe, det middelmådige og trælse som vi alle også er. Det ægte.

Lad os starte en bølge, og red vores efterkommere fra dårlig selvværd og stress. Det er SGU på høje tid!«

Opslaget har nu fået mere 2.000 kommentarer, og størstedelen stemmer i med Peter Ingemann. Flere giver deres eget bud på, hvordan deres upolerede tilværelse ser ud, og deler deres oplevelser med resten af verden.

»Jeg er overvægtig, førtidspensionist, psykisk syg, fysisk syg, hader børn og generelt utrolig morgengrim - en naturlig G-skål hænger, jeg har strækmærker pga. endnu større overvægt end nu, rynkerne er godt undervejs og jeg er så mørk under øjnene, at jeg kronisk ligner en panda,« skriver Dorte Aarø-Hansen til Ingemanns opslag, og høster selv en masse positive reaktioner.

Peter Ingemann slutter sit opslag af med hashtagget #fakesome, der refererer til, at man netop skal alt det livet er. Både det smukke og det grimme.