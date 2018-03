Brandmænd måtte opgive redningsaktion: Fem rådyr gik gennem isen og omkom

Brandmænd fra Vestsjællands Brandvæsen blev onsdag morgen kaldt ud til en noget anderledes opgave.

Fem dådyr var nemlig gået gennem den tynde is på en af søerne i Nørremosen nær Sorø, skriver sn.dk.

Brandvæsenet blev kaldt ud til stedet klokken 08.40.

Det var ikke muligt for de i alt syv fremmødte brandmænd at køre helt ned til vandkanten, hvorfor de var nødsaget til at bære redningsudstyret derned selv.

Man kunne ved ankomst til Nørremosen konstatere, at mindst et af rådyrene fortsat var i live.

»Vi prøvede at sætte isflåden ud på isen, men isen var for tynd, så risikoen var simpelthen for stor set i forhold til, hvem det var, vi i givet fald kunne redde,« fortæller beredskabsinspektør Bo Sebens fra Vestsjællands Brandvæsens station i Sorø til sn.dk.

Det var heller ikke muligt at sætte en båd i vandet pga. isen.

En jæger var også kaldt ud til stedet, men da der var mellem 150-200 meter ud til selve rådyrene, var der angiveligt for risikabelt at skyde.

Ifølge sn.dk forsvandt to af rådyrene ind under isen, mens brandmændene stod ved bredden.

Kort efter besluttede man, at det ikke var muligt at gennemføre redningsaktionen, og brændmændene vendte derfor hjem til stationen med uforrettet sag, mens rådyrene døde enten af kulde eller ved drukning.