Staten rejser erstatningssag om misvisende vandprøver

Miljø- og Fødevareministeriet rejser erstatningskrav mod blandt andet Danmarks største miljøprøvelaboratorie, Eurofins, for misvisende vandmiljøprøver i en årrække.

Nye rapporter fra Aarhus Universitet har for nylig påvist, at de vandprøver, som blandt andet landbrugspakken bygger på, har været forkerte i omkring ti år.

- Det er gennem serviceeftersynet af laboratorieanalyser konstateret, at eksterne laboratorier i en lang årrække og helt tilbage til 2010 har anvendt forkert metode til analyse af total kvælstof og total fosfor, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en skriftlig kommentar.

- Jeg er rystet over, at det har kunnet finde sted, og det er naturligvis helt uacceptabelt, siger han.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med serviceeftersynet gået det samlede setup for laboratorieanalyser efter i sømmene.

- Jeg er meget optaget af, at det får konsekvenser for de ansvarlige laboratorier, og at vi kommer helt til bunds i denne sag. Der vil derfor blive rejst erstatningskrav overfor Eurofins og ALS, som har analyseret prøver for Miljøstyrelsen i perioden.

- Desuden vil vi se på, om vi fremover har det rette setup i forhold til de analyser, der bliver udført for Miljøstyrelsen, siger ministeren.

Der er efter offentliggørelsen rejst kritik af, at det samme laboratorie, som lavede prøverne, også var rådgivende for Miljøstyrelsen.

Kvælstof i vandmiljøet er et brændstof, der som få sager har kostet politiske liv. Den landbrugspakke med ret til mere kvælstof, som et borgerligt flertal vedtog i 2016, kostede undervejs Eva Kjer Hansen (V) hendes ministerpost.

Forskernes nye beregninger betyder, at det grundlag, som landbrugspakken bygger på, har været forkert.