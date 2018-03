Alle faggrupper er lockoutet fra 10. april – bortset fra journalisterne

De offentlige arbejdsgivere i regionerne og kommunerne har varslet lockout for stort set alle ansatte fra den 10. april.

Bortset fra de journalister og kommunikationsmedarbejdere, som er medlemmer af Dansk Journalistforbund. Her har kommunerne valgt først at iværksætte en lockout fra mandag den 16. april, mens regionerne har varslet lockout af journalisterne fra 13. april.

»Logikken er ikke svær at få øje på. Det er journalisterne, som skaffer og spreder informationer, så befolkningen kan være informeret om, hvad der sker bl.a. i forhold til nødberedskab i kommunerne og regionerne,« siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet.

Kommunernes lockout: Næsten alle skoler og dagtilbud bliver ramt

Ifølge Flemming Ibsen tyder det udsatte lockoutvarsel for journalister på, at der allerede er fastlagt en masterplan for en eventuel kommende strejke og lockout på det offentlige arbejdsmarked.

»Det tyder på en meget detaljeret masterplan fra arbejdsgivernes side, hvor man så regner med et regeringsindgreb inden den 16. april,« siger Flemming Ibsen, som dog vurderer, at de sammenbrudte overenskomstforhandlinger på trods af den hårde retorik fra begge parter ikke ender med en konflikt.

»Men hvis det ender med strejke og lockout, så bliver det råt og blodigt, men kort,« vurderer Flemming Ibsen.

Rent formkrav

Forklaringen på det udsatte lockoutvarsel for netop journalister i KL er dog ren formel, forklarer KL i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

»Forklaringen er, at KL ikke har nogen hovedaftale med Dansk Journalistforbund, men at det af selve overenskomsten fremgår, at aftale om arbejdsstandsning skal ske med en måneds varsel. Da det endvidere er et formkrav, at varslet bliver sendt med anbefalet brev, og at man tæller fra dagen efter, at Journalistforbundet har modtaget varslet, har vi valgt datoen 16. april,« skriver KL’s kommunikationsafdeling.

KL udsendte mandag den 12. marts konkrete lockoutvarsler til de faglige organisationer. Fire uger fra den 12. marts er 10. april.

Lockoutvarslerne dækker i alt cirka 250.000 kommunalt ansatte, som kan blive lockoutet fra 10. april, hvis det ikke lykkes at lande et forlig inden da. Danske Regioner har varslet lockout for op mod 80.000 regionsansatte på hospitaler, sygehuse og regionshuse.

Staten, som også er endt i Forligsinstitutionen med sine overenskomstmodparter, har varslet lockout for alle udvalgte ansatte – også journalister – fra den 10. april. Fagforeningerne har modsat udpeget forskellige fagområder i udvalgte kommuner og regioner til strejke fra den 4. april.