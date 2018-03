Spejderleder tiltalt for børnevoldtægter hædret af kommune

Da en 47-årig pædagogmedhjælper ifølge anklagemyndigheden forgreb sig på børn på puslebordet og i soverummet i en institution i Albertslund Kommune i 2016, solede han sig i hæder fra en nabokommune, hvor han var spejderleder.

11 børn blev ifølge anklagemyndigheden voldtaget af manden. Nogle flere gange. 13 andre børn blev angiveligt blufærdighedskrænket.

Mandens straffeattest var pletfri, og i nabokommunen var den nu anklagede mand nogle år forinden blevet hyldet. Af selveste den daværende borgmester.

Hyldesten kom i forbindelse med, at manden blev tildelt en kommunal hæder for sit frivillige arbejde som spejderleder.

Dengang fremhævede borgmesteren i sin hyldesttale, hvordan spejderlederen var så engageret, at han ofte hverken havde tid til at deltage i ledermøder og måltider.

En 47-årig mand er tiltalt for voldtægt og andre overgreb mod 28 børn

Retten i Glostrup har valgt at beskytte spejderlederens identitet med et navneforbud. Derfor vil det næppe være lovligt at bringe yderligere oplysninger om, hvilken frivilligpris, hvilken borgmester og hvilket årstal der er tale om.

Ifølge sagens anklageskrift havde pædagogmedhjælperen i rollen som spejderleder allerede længe inden prismodtagelsen begået pædofil voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Tilbage i perioden 2002-2004 skulle manden på en spejderlejr og i en spejderhytte i Brøndby have henholdsvis voldtaget og blufærdighedskrænket et spejderbarn, som på det tidspunkt var mellem otte og ti år gammelt.

Selv om den sag er gammel, er det først i forbindelse med efterforskning af den aktuelle sag, at der er blevet rejst tiltale.

Der er ifølge anklageskriftet tale om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje af barn under 12 år. Det skete, mens barnet sov.

Det er samme voldtægtsbestemmelse, som optræder i forbindelse med en række af de overgreb, som pædagogmedhjælperen ifølge anklagemyndigheden begik på en institution i Albertslund Kommune.

Derudover er manden tiltalt for en stribe blufærdighedskrænkelser mod 13 børn i institutionen.

Både voldtægter og blufærdighedskrænkelser foregik blandt andet i institutionens puslerum i forbindelse med bleskift og i soverummet, når børnene sov.

Det var en anmeldelse om et overgreb på en spejdertur, som førte politiet på sporet af manden. Hos ham fandt man tusindvis af billeder og film. Børneporno.

Blandt andet var der i materialet billeder af de overgreb, som manden ifølge anklagemyndigheden begik i daginstitutionen og mod spejderne.