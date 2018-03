Som den første by i Danmark vil Roskildes busser udelukkende køre på el

Ud med dieseldrevne busser og ind med elbusser.

Det bliver virkeligheden fra april næste år i Roskilde Kommune, når 20 elbusser skal erstatte de ældre dieselbusser på alle interne ruter i kommunen. Det skriver Ingeniøren.

Elbusserne skal produceres af det kinesiske firma Yutong, der er verdens største producent af batteridrevne busser. Den daglige drift skal udføres af Umove Øst, som også vil opføre et nyt anlæg, hvor busserne kan oplades og repareres.

Vejle Fjord sander til: Virkeligheden har overhalet prognoserne med 12 år Brotrafikken har nået det niveau, der først skulle være passeret i 2030. Minister vil arbejde for en hærvejsmotorvej efter 2020.

For at holde prisen nede har Roskilde Kommune givet Umove Øst lov til at bruge de gamle dieselbusser i tilfælde af, at elbusserne skulle strejke. Det betyder, at der ikke skal indkøbes ekstra elbusser, som kan tage over i tilfælde af tekniske problemer.

»Forhåbentlig kommer dieselbusserne slet ikke ind, men hvis der er elbusser, som bryder ned, eller hvis alt ikke lige glider fra starten, så må de i nødsituationen bruge dieselbusser i begrænset omfang,« fortæller Ivan Hyldebrand, der er vejchef i Roskilde Kommune til Ingeniøren.

Det er dog kun i de første to år, at Umove Øst må få hjælp fra dieselbusser, men det betyder ifølge kommunen, at det ikke kommer til at koste ekstra at skifte til el.

Udover at busserne skal være med til at sikre et bedre miljø i byen, så skal de også være med til at mindske støjen fra busserne.