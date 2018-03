Regionerne har sat navne på lockout-arbejdspladser

Op mod 80.000 regionsansatte på hospitaler, sygehuse og regionsgårde vil blive berørt af strejke og lockout.

Onsdag i sidste uge varslede Danske Regioner lockout for op mod 70.000 ansatte, hvis overenskomstforhandlingerne ender i en storkonflikt. Det skete som modtræk til de ansattes strejkevarsler.

I dag, mandag, er regionerne så klar med den specifikke liste over, hvilke hospitaler, institutioner og afdelinger, der bliver lukket ned, hvis det kommer så vidt. Og nu er antallet af lockout-varslede medarbejdere vokset til omkring 80.000 regionsansatte.

En stribe hospitaler og sygehuse i alle fem regioner vil berørt (se hele listen her).

Eksempelvis er hele Odense Universitetshospital, hele regionshospitalet Randers og hele Aalborg Universitetshospital udtaget til lockout. Også størstedelen af afdelingerne på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital er omfattet.

Livsvigtige operationer og andet akut som fødsler og kræftbehandling vil stadig blive udført under en eventuel konflikt. En række vitale områder bliver nemlig friholdt. Det drejer sig om psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, udgående palliative teams og det præhospitale område, herunder akutlægebiler og akutbiler.

Socialdemokraten Anders Kühnau, som er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) håber ikke, at lockouten bliver nødvendig:

»Som jeg hele tiden har sagt, håber jeg virkelig ikke, at forhandlingerne ender med strejker og lockout, for det er hverken borgere, patienter, medarbejdere eller arbejdsgivere tjent med. Sundhedsvæsenet er en grundpille i den danske velfærd, og fra regionerne vil vi arbejde hårdt på at nå en løsning,« siger han i en pressemeddelelse.

Også Kommunernes Landsforening har mandag eftermiddag udsendt det færdige lockoutvarsel. Det omfatter omtrent 250.000 ansatte, hvoraf de største grupper ansatte i dagtilbud, skoler og administration.

KL har valgt at friholde næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet.

Lockouten kan træde i kraft den 10. april ved døgnets begyndelse.