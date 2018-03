Ziegler: Fagforeningerne vil ikke af med fratrædelsesgodtgørelse i åremålskontrakter

I 2012 underskrev Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler en åremålskontrakt med den siddende kommunaldirektør Lars Holte. En kontrakt der forpligter kommunen til at udbetale fratrædelsesgodtgørelsen efter en bestemt periode.

Kommunaldirektør får 1,4 mio. kr. i fratrædelse: Dagen efter fortsætter han i samme job

Den periode udløber i år, og Lars Holte kan nu se frem til at modtage intet mindre end 1.406.343 kroner og 20 øre i fratrædelsesgodtgørelse den 31. juli. Det skriver Taastrup.nu.

Fratrædelsesgodtgørelse kan virke som misvisende i denne sammenhæng, da Lars Holte den 1. august fortsætter som kommunaldirektør på en ny treårig kontrakt. Når denne kontrakt udløber i 2021 vil Lars Holte på ny modtage en fratrædelsesgodtgørelse. Denne gang omkring en halv million kroner.

Det har faldet mange for brystet, at Michael Ziegler, som udover at være borgmester i Høje-Taastrup også er chefforhandler for KL, forsøger at mane de offentligt ansatte til at udvise mådehold i deres lønkrav, når hans kommunaldirektør samtidigt scorer et beløb svarende til fire læreres årsløn i fratrædelsesgodtgørelse, på trods af at han fortsætter i jobbet.

Michael Ziegler forstår godt kritikken, men pointerer, at kommunen er »kontraktmæssigt forpligtet til at udbetale pengene.«

Samtidig understreger han, at kontrakten blev indgået i anden tid, hvor åremålskontrakter var normale.

»Da han blev ansat tilbage i 2012, der blev det aftalt, at man delvist kunne få udbetalt sin fratrædelseskontrakt ved kontraktforlængelse. I 2012 –selvom at det ikke er længe siden- var det en helt almindelig måde at agere på i kommunedanmark,« siger han.

Vil I lave den samme aftale i dag?

»Det vil vi ikke. I økonomiudvalget har vi besluttet to ting. Fremadrettet vil vi fortrinsvist bruge kontraktansættelser, og hvis vi alligevel efter en konkret vurdering vælger at bruge åremålskontrakter, så vil vi ikke udbetale fratrædelsesgodtgørelse ved kontraktforlængelser.«

Ziegler pointerer, at så længe at åremålskontrakter giver mulighed for at udbetale fratrædelsesgodtgørelser ved kontraktforlængelser, »så er det noget, som vil blive krævet af den rigtige mand, og så kan du blive nødt til at aftale det.

Og derfor ønsker Ziegler muligheden helt fjernet, så kommunerne ikke bruger "rammeaftalen for åremålsansættelse” til at overgå hinanden i forsøget på at tiltrække de bedste kandidater til ledende stillinger, men det vil den samlede fagbevægelses ikke være med til, siger han.

»Jeg er bekymret over, at den samlede fagbevægelse har stillet det som krav, at vi ikke ændrer på åremålsbetalingerne, så det ikke længere er muligt, at få betalt fratrædelsesgodtgørelse ved kontraktforlængelser. Det undrer jeg mig over,« siger han.

Hvorfor laver KL ikke en aftale med kommunerne om, at I bare stopper med at bruge åremålskontrakter?

»Det kan KL ikke. KL er sat i verden for at skaffe gode rammebetingelser for kommunernes virke. Den kan ikke pålægge kommunerne noget. Hvis der er en rammeaftale for åremålsansættelse, som giver kommunerne mulighed for at åremålsansætte, så har KL ingen mulighed for at sige til kommunerne ”den der, bruger I ikke.”«

Jyllands-Posten afventer svar fra forhandlingsformanden for den samlede fagbevægelse, Anders Bondo Christensen, på spørgsmålet, om det er rigtig forstået, når Ziegler siger, at de ikke vil ændre på fratrædelsesgodtgørelse ved kontraktforlængelser.