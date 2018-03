Fem får dræbt - nyt muligt ulveangreb

En eller anden - muligvis en ulv - har været på spil i en fåreindhegning ved Nørre Vosborg i Midtjylland.

Det skriver TV Midtvest.

Ulve i Danmark Den første ulv, der havde betrådt dansk jord i 200 år, blev fundet død i Thy i 2012.

I fjor kom det frem, at en han- og en hunulv - det såkaldte Ulfborg-par - havde dannet par og fået ulvehvalpe i Vestjylland.

Man vurderer, at mindst seks af de otte ulvehvalpe fortsat er i live.

Derudover strejfer en hanulv rundt i Nordjylland. Den stammer fra et kobbel ved Hamborg, 450 km fra Nordjylland, og lader til at være vandret til via Vesthimmerland i november 2017.

Søndag blev landmand Morten Thøgersen mødt af synet af fem døde får samt flere dyr, der var blevet skambidt. Det elektriske hegn, fårene befandt sig bag, var ikke nok til at holde angriberen ude.

Ulveråd: »Man skal ikke løbe sin vej. Bliv stående og se ulven i øjnene«

Det er ikke slået fast, at der var tale om et ulveangreb - det er op til Naturstyrelsen at afgøre. Men landmanden er temmelig sikker i sin sag, siger han til mediet.

Ifølge Thøgersen er der ikke blevet spist af nogen af de døde får.

I fjor måtte myndighederne 95 gange rykke ud til døde dyr for at undersøge, om gerningsmanden var en ulv. Der blev registreret mindst 20 ulveangreb.

Fakta: Det skal du gøre hvis du møder en ulv

Indtil videre har ulve fået skylden for mindst 21 dræbte får i år. De blev allesammen fundet døde i starten af februar hos en fåreavler ved Holstebro.

Ulven blev første gang set i Danmark i 2012 efter 200 års fravær. Denne ulv blev siden fundet død, men andre artsfæller er kommet til.

Herunder kan du se, hvor ulvene med sikkerhed har opholdt sig, og hvor de forventes at slå sig ned i Danmark.