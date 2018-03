Skats hjemmeside runder 2,5 millioner login på to døgn

Danskernes trang til at hurtigt at se deres årsopgørelse er lige så stor som sidste år.

Det viser tal fra Skat, der fredag klokken 18 åbnede for adgangen til at se årsopgørelsen for 2017 på Skats hjemmeside.

I alt er der søndag aften logget på Skats hjemmeside 2,5 millioner gange siden fredag.

- Vi havde sidste år frem til mandag morgen 2,6 millioner, der var logget ind. Så tallene ligner hinanden nogenlunde, siger presseansvarlig hos Skat Rikke Madsen.

Har vi skattepenge til gode? Ventetiden på svar er blevet kortere

Da de første danskere fredag forsøgte at logge ind, røg de i en timelang digital kø.

Men efterhånden som flere er kommet igennem systemet over weekenden, er køens længde nedbragt.

- Køen er stort set væk. Så det skulle være muligt at komme næsten lige igennem, siger Rikke Madsen.

Foruden de mange login har Skat også skullet håndtere de mange spørgsmål, der melder sig, når folk ser deres årsopgørelse.

I alt har der været 8000 henvendelser på de sociale medier samt chatten på Skat's hjemmeside.

Især spørger folk om, hvorfor de skal betale restskat. Men også spørgsmål til kørselsfradrag og værdien af fradrag melder sig.

Knap 700.000 gange har danskere smugkigget på årsopgørelsen

Kørselsfradraget er også det, flest danskere piller ved, når de ændrer på deres årsopgørelse, lyder det fra Rikke Madsen.

Officielt er årsopgørelsen først klar på mandag. Men Skat har traditionen tro åbnet for, at borgerne flere dage inden den officielle åbning kan tjekke, om de skal have penge tilbage i skat eller betale restskat.

I alt kan 4,6 millioner skatteborgere tjekke deres opgørelse.

Weekendens tyvstart har Skat brugt til at sikre, at alt virker, som det skal og finjustere systemerne. Derfor har Skat også advaret om, at man kan opleve, at systemet kører ustabilt i weekenden.

Systemet kører dog ifølge Rikke Madsen uden problemer.