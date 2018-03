Overlæge: Nødvendigt at tvangsindlægge på nye sengepladser

De nye – og tomme – sengepladser til farlige psykisk syge kunne sagtens blive fyldt op, mener Hans Henrik Ockelmann, speciallæge i psykiatri og overlæge på retspsykiatrisk afdeling på Glostrup Hospital.

Jyllands-Posten skrev søndag, at de første 15 af i alt 150 sengepladser til farlige psykisk syge har stået tomme siden den 1. marts. Det er kommunerne, der skal henvise psykisk syge til pladserne, og indlæggelsen skal ske frivilligt. Hans Henrik Ockelmann siger til Ritzau, at nogle patienter bør indlægges med tvang – og han har også et forslag til, hvordan det kan ske:

»Man får gruppen ind i sengene ved at konvertere de 150 sengepladser til almindelige psykiatriske sengepladser – både åbne og lukkede – og bruger psykiatriloven fuldt ud til at indlægge mennesker, hvis de er sindssyge og til fare for sig selv eller har et behandlingsbehov,« siger han.

Folketinget vedtog loven om de nye sengepladser, efter at en kvindelig ansat på bostedet Lindegården i Roskilde i 2016 blev dræbt med knivstik af en beboer. Det var det femte drab på ansatte på psykiatriske bosteder på fire år.

DF: Særlige sengepladser skal ikke fyldes ved tvang

Knud Kristensen, formand for patientforeningen Sind, mener ikke, at man skal konvertere sengene til psykiatriske sengepladser, hvor der kan indlægges med tvang.

»Al erfaring fra misbrugsbehandlingen af psykisk syge viser, at det ikke fungerer med tvang. Nu har vi et nyt tilbud, hvor man har samlet den sociale indsats og misbrugsbehandlingen, og så skal vi passe på med at gå i panik, fordi de står tomme i 14 dage. Kommunerne skal betale regningen, også når sengene er tomme, så de skal nok blive fyldt op. Min bekymring er blot, om det nu også bliver de rigtige patienter, der bliver henvist,« siger Knud Kristensen.