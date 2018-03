Så mange danskere har fået recept på medicinsk cannabis

207 danskere har indtil videre fået en recept på medicinsk cannabis som en del af en forsøgsordning, der har varet to måneder.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Underviser på speciallægeuddannelsen: »Vi gør patienterne en bjørnetjeneste med den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis«

Ordningen trådte i kraft ved årsskiftet og skal fortsætte i sammenlagt fire år. Den gør det muligt for patienter med sklerose, rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller kroniske smerter at få udskrevet medicinsk cannabis fra lægen.

Kun hvis de godkendte lægemidler ikke har hjulpet, vel at mærke.

Minister til afviste cannabis-patienter: Gå til en anden læge

Flere patientforeninger har fortalt om patienter, hvis læger ikke ville udskrive medicinsk cannabis, men ifølge ministeriet er det tal stigende. Således har i alt har 78 læger nu skrevet recepter til de to godkendte præparater.

»Jeg glæder mig over lægernes stigende opbakning til forsøgsordningen, da forsøgsordningen også har mødt en del modstand. Lægerne har en vigtig rolle i ordningen, hvis den skal fungere, og de kan også være med til at forhindre, at patienter føler sig nødsaget til at købe produkter på det illegale marked,« udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby.