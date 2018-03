Nye partier får bedre tid til at samle underskrifter i Grønland

Valget i Grønland finder sandsynligvis sted 24. april, hvilket giver de to nye partier bedre tid til at indsamle de sidste underskrifter, så de kan blive valgbare til landstinget, Inatsisartut.

Søndag blev valget udskrevet af Kim Kielsen, formand for partiet Siumut og Naalakkersuisut, landsstyret. Han lod det være op til landstinget at stemme om to datoer, men han har tilsyneladende ændret mening siden.

I lovforslaget, som landstingsmedlemmerne skal stemme om, er der kun nævnt én dato, 24. april.

Det giver de to nye partier, Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai, bedre forberedelsestid.

Det glæder Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet.

- Jeg synes, at det er det eneste rimelige demokratisk set både for os og det andet parti, som er i gang med at samle underskrifter, siger Tillie Martinussen til KNR, den grønlandske radio.

Sammen med Michael Rosing står hun bag det nye parti, som mangler en fintælling og at få afprøvet validiteten af stemmerne.

Hos Nunatta Qitornai får det næppe nogen betydning, da partistifter Vittus Qujaukitsoq regner med at aflevere alle underskrifter i næste uge.

Hans parti har tidligere fået kasseret 200 underskrifter.

I sidste ende kan landstinget beslutte en helt tredje dato, men det er sædvane at følge det forslag, som landsstyreformanden peger på.

Temaerne under valget ventes at blive forholdet til Danmark og fiskeri, der er en afgørende motor for grønlandsk økonomi.