Ondt i livet: Unge er nu mere ensomme end ældre

De skulle have fuld fart på livet med uddannelse, arbejde, venner og fest. Men næsten hver femte – 18,8 pct. – af unge mellem 16 og 24 år føler sig hægtet af og udenfor, og flertallet af dem er unge kvinder, som dermed er Danmarks mest ensomme gruppe.

Det viser en stor undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen med svar fra 180.000 danskere, og der er tale om ny udvikling – faktisk lidt af en kovending. I tidligere udgaver af Den Nationale Sundhedsprofil havde ældre danmarksrekorden i ensomhed.

»Ensomheden hos de unge er steget betydeligt, og der er en bevægelse i gang i den unge generation, som trækker tingene i en negativ retning,« siger Jette Jul Brun, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Generelt føler kun et fåtal af danskerne – 6,3 pct. – sig ensomme, og udviklingen hos de unge bekymrer Søren Juul, professor i sociologi ved Aalborg Universitet. Han ser tallene som et udtryk for en generel samfundsudvikling.

»De unge kan ikke leve op til de krav, som samfundet og de selv stiller. De lider nederlag i kampen for anerkendelse,« lyder hans forklaring. Han peger på, at ensomheden ikke alene går ud over den enkelte, men også er et samfundsproblem:

»Der kommer simpelthen en større opdeling mellem vindere og tabere i fremtidens samfund, og det vil gå ud over den sociale sammenhængskraft og skabe et mere opdelt samfund.«

De nye tal bekymrer i høj grad sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som forklarer den stigende ensomhed – ikke mindst hos unge piger – med »mobning og forventninger og sociale medier, der kan opløse relationer og isolere og føre til ensomhed og angst«.

Samtidig appellerer hun til de voksne:

»Forældre, lærere og ansvarlige voksne skal blive bedre til at tale om mentale problemer, før de er groet fast og bliver til diagnoser,« siger hun og understreger vigtigheden af en tidlig indsats og bebuder samtidig en ny handlingsplan på det psykiatriske område til efteråret.

Ud over psykiske følger kan ensomhed også påvirke det fysiske helbred negativt. Flere undersøgelser peger nemlig på, at ensomme har en øget risiko for forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdom og andre livsstilssygdomme.