Dronningen afbryder hofsorg før tid

Efter Prins Henriks død den 13. februar erklærede kongehuset en måneds hofsorg, der er gældende frem til den 14. marts.

Dronningen har dog besluttet at begynde sit officielle virke igen allerede søndag, hvor hun sammen med kronprinsparret afholder en såkaldt hædertegnsmiddag på Fredensborg Slot for forsvaret og flyvevåbnet. Det fremgår af kongehusets officielle kalender.

Kongehuset har erklæret en måneds hofsorg efter prins Henriks død

»Middagen afholdes på indstiftelsesdagen for hæderstegnet og Frederik IX's fødselsdag den 11. marts, og man har ønsket at holde fast i denne tradition. Middagen afholdes i år i afdæmpet form,« skriver kongehusets kommunikationsrådgiver, Christian Meyer, til Jyllands-Posten som forklaring på, hvorfor dronningen har valgt at afbryde hofsorgen før tid.

Arrangementet bliver afholdt for at fejre, at Frederik IX i 1953 stiftede det hæderstegn, som ansatte i søværnet, flyvevåbnet og hæren modtager, når de hædres for 25 års god tjeneste. Traditionen går på skift mellem de tre værn, og i år er det officerer fra forsvaret og flyvevåbnet der modtager hæderstegn.

Fakta: Sådan er danskernes opbakning til kongehuset

Ifølge kongehusekspert Lars Hovbakke er den kommende hædersmiddag helt efter bogen. Han forklarer, at der ikke findes specifikke regler for, hvad kongehuset kan deltage i, når der er hofsorg.

»De kongelige rydder ikke kalenderen helt, når der er hofsorg. Det er som udgangspunkt de meget festlige arrangementer de ikke deltager i, og man kan jo diskutere, hvornår noget er et festligt arrangement. Derfor er det et fortolkningsspørgsmål, og man vurderer fra gang til gang, hvad man vælger at deltage i,« forklarer han.

Kongehuset udsteder dekret om hofsorg, når et medlem af den kongelige familie afgår ved døden.

Der findes ingen regler for, hvor lang tid en hofsorg skal vare, da det udelukkende er regenten der træffer beslutningen. Under hele sørgeperioden bærer kongehuset sort tøj i offentligheden og undlader at deltage i selskabelige arrangementer. Ligeledes bærer kongehusets personale sørgebind på venstre overarm mens hofsorgen står på.

Sidste gang kongehuset erklærede hofsorg var i år 2000, da dronning Ingrid døde.