Derfor bliver lærerne ramt hårdest af en lockout: »Vores økonomi kommer til at ligge i ruiner«

Den varslede storkonflikt rammer landets lærere på både deres pengepung og på deres identitet. Det mener Jens Bergholt Lund, der er skolelærer og tillidsrepræsentant på Baltorpskolen i Ballerup.

»Vi har helt klart den opfattelse, at vi er oppe imod nogle magter, der er meget større end vi er, og vi føler hverken vi bliver lyttet til eller taget alvorligt. Vi mærker en vis grad af håbløshed i forhold til hvad det hele skal ende med, og desuden vil konflikten ramme sådan nogle som mig virkelig hårdt rent økonomisk. Min kæreste er også lærer, og vores økonomi kommer jo til at ligge i ruiner,« siger Jens Bergholt Lund.

Risikerer lukning: Storkonflikt kan koste efterskoler livet

Onsdag varslede både staten, regionerne og kommunerne lockout af i alt 441.000 af landets offentligt ansatte, og det betyder bl.a. at landets lærere i tilfælde af, at lockouten bliver til virkelighed den 10. april, bliver tvunget til at tage et lån hos deres fagforening Danmarks Lærerforening, fordi de ikke får løn.

Lånet er en konsekvens af, at Danmarks Lærerforening kun yder økonomisk støtte til deres medlemmer i tilfælde af strejke og altså ikke i tilfælde af en lockout. Det skal betales tilbage med renter, og Jens Bergholt Lund peger på, at mange lærere først for nylig er blevet færdig med at betale af på det lån, de var tvunget til at tage sidste gang, lærerne blev lockoutet i 2013.

Overenskomst-strid handler ikke kun om løn og frokost: Lærerne er igen i centrum i konflikt Konflikten om offentligt ansattes overenskomst handler om løn og frokost – og så er der lige det nye slagsmål om lærernes arbejdstid.

Han mener, at den hårdknude som forhandlingerne er endt i og særligt arbejdsgivernes varslede lockout er et udtryk for, at den danske model bliver undergravet på det offentlige område. Dog slår han fast, at det for ham ikke kun handler om økonomi.

Jo mindre vi bruger af konfliktkassen nu, jo billigere, hurtigere og nemmere kan vi fylde den op bagefter. Thomas Andreasen Formand for Arbejdsmiljø - og Organisationsudvalget i Danmarks Læreforening Jo mindre vi bruger af konfliktkassen nu, jo billigere, hurtigere og nemmere kan vi fylde den op bagefter.

»Selvom en lærer som mig mister rigtig mange penge på en konflikt, og selvom det har store konsekvenser for mig og min familie, så handler det også om værdighed. Vi er nødt til selv at være med til at forhandle nogle ordentlige arbejdsvilkår, hvis vi skal kunne se os selv i øjnene i det her job,« siger Jens Bergholt Lund.

Hos Danmarks Lærerforening kan man godt genkende den bekymring som Jens Bergholt Lund nævner.

Men ifølge Thomas Andreasen, der er formand for Arbejdsmiljø - og Organisationsudvalget i Danmarks Læreforening, er man nødt til at tage kampen op, når KL og Moderniseringsstyrelsen ikke vil give lærerne en forhandlet overenskomst, som blot svarer til den alle andre kommunalt ansatte faggrupper har. Det kan desværre også indebære indebære økonomiske konsekvenser for medlemmerne, forklarer han.

»Vi har valgt at tilbyde vores medlemmer et lån, fordi vores konfliktkasse på den måde kan holde længst muligt. Der er en række omkostninger ved sådan en konflikt, og vores konfliktkasse skal jo fyldes op igen bagefter. Alle medlemmer, også dem der ikke har været i konflikt, bidrager ligeligt til genopfyldningen. Jo mindre vi bruger nu, jo billigere, hurtigere og nemmere kan vi fylde den op bagefter,« siger Thomas Andreasen.

Under en strejke kan medlemmer af Danmarks Lærerforening få en konfliktstøtte på ca. 1.860 kr. om dagen, hvorimod de under en lockout bliver tilbudt et lån på ca. 850 kr. om dagen. Lånet er dog skattefrit.

Forligskvinde, strejke og lockout: Det betyder overenskomstforhandlingernes mange termer

Lærerne er nogle af dem, der rent økonomisk bliver hårdest ramt, idet flere andre fagforeninger har valgt at tilbyde deres medlemmer fuld kompensation i tilfælde af en lockout. Det gælder bl.a. FOA, HK stat og HK kommunal.