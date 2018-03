Priserne på de københavnske kirkegårde er på himmelflugt

Priserne for at få begravet eller bisat en pårørende på en af Københavns kirkegårde er steget markant i løbet af de seneste år, skriver TV 2 Lorry.

F.eks. er prisen for at få gravet en såkaldt kistegrav vokset med hele 98 pct. fra 2010 og frem til i dag. Samtidig koster selve kistegraven i dag næsten det dobbelte af, hvad den gjorde dengang.

»Prisstigningerne skyldes, at kommunens interne revision gjorde os opmærksom på, at taksterne burde blive genberegnet, og det har vi gjort ud fra såkaldte kostpriser, så vi ikke får underskud på det her område,« forklarer Jon Pape, der er serviceområdechef for Byens Drift i Københavns Kommune, til TV 2 Lorry.

Kommunen har tidligere ydet tilskud til brugerbetaling på kirkeområdet ifølge mediet. Men siden 2009 er tilskuddet blevet gradvist mindre, så det i dag i stedet er 100 pct. brugerbetalt.

De nye takster er blevet beregnet ud fra Kirkeministeriets retningslinjer samt til dels ud fra kommunens egne, oplyses det. Men det er først inden for de senere år, at man har fået implementeret de nye takster.

Personer, der ønsker at få begravet eksempelvis en pårørende på en af de fem kirkegårde i København, er nødt til at betale de nye, højere takster, da kommunen i princippet har monopol på at tilbyde flere af ydelserne.

Dog må priserne ikke overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet ved for eksempel at få gravet en kistegrav.

Byens Drift i Københavns Kommune kan over for TV 2 Lorry ikke oplyse, hvordan kommunens kirkegårdstakster er i sammenligning med andre kommuners, da det angiveligt er vanskeligt at sammenligne beregninger med hinanden.

Det oplyses dog, at flere andre kommuner har »vist interesse« for hovedstadskommunens beregninger.

Den største prisstigning fra 2008-2018 er leje af kapel. Her er taksten steget med 140 pct. - fra 518 kr. i 2008 til 1.243 kr. i dag.