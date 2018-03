Frivillig ammerådgivning frygter strejke

Bliver det til konflikt i forhandlingerne om en overenskomst for de offentligt ansatte, er det ikke kun dem, der arbejder, der bliver ramt.

Også kvinder på barsel er blandt dem, der ser bekymrende til ved udsigten til en strejke.

Det fortæller foreningen Forældre og Fødsel, der repræsenterer gravide, fødende og barslende familier.

I foreningen oplever de, at mange gravide er svært bekymrede over konsekvenserne ved en strejke.

- Akutberedskab, hvad er det? Hvor mange jordmødre er der, når jeg skal føde?, er blandt spørgsmålene som foreningen mødes med, fortæller bestyrelsesformand Birgitte Halkjær.

Samtidig har foreningen erfaringer fra strejken i 2018, hvor 75.000 offentligt ansatte strejkede over hele landet.

Det medførte et stort pres på foreningens frivillige ammerådgivning.

- Fordi alle skulle føde ambulant (hvis de kunne red.), og alle, der kunne gå hjem, gik hjem, efter en fødsel - uden opbakning og hjælp til amningen, siger hun.

Samme telefonstorm frygter hun kan blive tilfældet, hvis det bliver til strejke 4. april, som de offentligt ansattes fagforeninger har varslet.

Blandt fagforeningerne, der har varslet strejke, er netop Jordemoderforeningen.

Her er jordemødre på to fødesteder udtaget ved en strejke: Aarhus Universitetshospital, Skejby, og fødeafsnittet på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus.

Selv om jordemødrene er forpligtede til at stille med et nødberedskab, håber Birgitte Halkjær alligevel, at en strejke kan undgås.

- Det kan godt være, det kun er pletvist, der vil blive strejket, men der vil alligevel være nogen, der bliver berørt, siger hun.

Forældre og Fødsel har tirsdag skrevet et åbent brev med en appel til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvor de "på det kraftigste henstiller til, at parterne bliver enige og en overenskomst tegnes".