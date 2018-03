Tvungent dagtilbud, lejeopsigelser og beskårede ydelser: Op mod 50.000 danskere omfattes af stramninger

Danskere eller personer med vestlig oprindelse er i overtal i en lang række af de boligområder, som er omfattet af regeringens plan mod parallelsamfund. Det viser en gennemgang, som JyllandsPosten har foretaget.

I 20 af de 57 omfattede boligområder er personer med ikkevestlig baggrund faktisk en minoritet, og flere steder udgør personer med dansk og vestlig oprindelse mere end to tredjedele. Det står i kontrast til, at regeringen begrunder flere af sine initiativer med, at »for mange børn i udsatte boligområder lever isoleret fra det danske samfund«, »kun sjældent møder danske børn« og ikke lærer det danske sprog godt nok. Et af de omfattede boligområder er Søndermarksvej i Fredericia. Her har 73 pct. dansk oprindelse, og derfor undrer det afdelingsformand Harald Peter Rasmussen, at de ca. 1.200 beboere skal underlægges nye regler:

»Det synes jeg egentligt ikke er fair. For vores vedkommende er det utidig indblanding, for jeg ser ikke, at vi har så store problemer.«

S: Det rammer for bredt

Regeringen lægger bl.a. op til, at børn i de såkaldt udsatte boligområder, fra de er ét år, skal i obligatorisk dagtilbud 30 timer om ugen. Ellers trækkes forældrene i børneydelse. I disse områder skal udlejere af almene boliger også lettere kunne opsige beboernes lejekontrakter, hvis en ejendom sælges.

»Det er et stærkt indgreb i lejernes fundamentale beskyttelse. Og det klinger lidt hult, når de problemer, man gerne vil løse om f.eks. dansktalende beboere, måske slet ikke er der,« siger Helene Toxværd, formand i Lejernes Landsorganisation.

Socialdemokratiet mener, at regeringens udspil er udformet for bredt og bør målrettes de beboere, der rent faktisk har eksempelvis sprogvanskeligheder eller kan siges at bo i et parallelsamfund.

»Når et boligområde i Aalborg med 80 pct. danskere er omfattet, rammer det jo skævt,« siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye.

Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, mener, at det er »unødvendig diskrimination« at målrette tiltagene alene efter etnicitet:

»Det er ikke kun folk med ikkevestlig baggrund, der kan være udsatte og derfor har brug for en hånd med eksempelvis at sørge for, at børnene kommer i institution.«

