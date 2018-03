Somalisk slagteriarbejder risikerer alligevel udvisning fra Danmark

Den 23-årige Mohamed Ibrahim blev i fjor hovedpersonen i en omdiskuteret integrationshistorie. Og et nyt kapitel er i fuld gang med at blive skrevet, som hans klagesag bliver behandlet i Udlændingenævnet.

For i januar blev den udvisningstruede somaliske slagteriarbejder flyttet til natholdet på slagteriet Tican i Thisted, hvor han arbejder. På den måde blev hans løn så høj, at den normalt vil berettige til opholdstilladelse efter bestemmelserne i den såkaldte beløbsordning.

Ifølge beløbsordningen skal man tjene mindst 417.793,60 kr. om året, og ved at flytte til en anden afdeling på slagteriet, kom Mohamed Ibrahim, der før tjente 370.000 kr. årligt, op over grænsen med den gennemsnitlige akkord. Men det ser ikke ud til at være nok, skriver flere medier tirsdag.

TV Midtvest rapporterer, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) ikke vil lægge den 23-åriges akkordløn til grund for afgørelsen - men kun den løn, han er garanteret. Det har Siri oplyst i et høringssvar, som Mohamed Ibrahims advokat har fået. Men hun mener ikke, at Siri har tolket loven korrekt.

I lovgivningen, der har med beløbsgrænsen at gøre, står der, at lønnen kun kan bestå af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspensioner og udbetalte feriepenge, mens akkordløn ikke bliver omtalt.

»Jeg mener, det er noget man har opfundet til situationen, fordi der er så meget fokus på Mohamed-sagen,« siger advokat Julia Jensen til TV Midtvest.

Mohamed Ibrahim har - ligesom mange andre somaliere - mistet sin opholdstilladelse, fordi Udlændingestyrelsen vurderer, at sikkerheden er forbedret i Somalia. Ifølge DR har flygtninge som Ibrahim indtil nu haft mulighed for at generhverve deres opholdstilladelse, hvis de kan dokumentere at have arbejdet uafbrudt i to år på almindelige vilkår. Men den to års-regel har Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg for nylig meldt ud, at hun vil sløjfe.

Da det kom frem, at Mohamed Ibrahims arbejdsgiver havde flyttet ham til natarbejde, faldt det bl.a. udlændingeordfører Martin Henriksen fra DF for brystet.

»Jeg er faktisk usikker på, om fidusen overhovedet er lovlig. Det virker jo unægteligt som et forsøg på at omgå den afgørelse, som udlændingemyndighederne er nået frem til på baggrund af den lovgivning, som Folketinget har vedtaget,« sagde han til Ritzau.

Enden på historien står endnu uskrevet, eftersom sagen ikke er endeligt afgjort. Mohamed Ibrahims advokat forventer ifølge DR, at hendes klients sag vil være færdigbehandlet i løbet af en måned.