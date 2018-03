Den over 400 år gamle kro Gammel Rye Kro øst for Silkeborg er natten til tirsdag brændt ned.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Hos Sydøstjyllands Politi modtog man meldingen om branden klokken 04.42. På daværende tidspunkt var kroen allerede overtændt.

Det var selve kroen, som der opstod brand i, og der var ikke fare for, at den ville sprede sig til kroens tilknyttede værelser.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi fortæller til TV 2 Østjylland, at krobygningen ikke stod til at redde, og at man derfor lavede en såkaldt kontrolleret nedbrænding af kroen.

Tirsdag morgen er brandvæsenet fortsat til stede ved kroen for at holde øje med nedbrændingen.

I alt befinder der sig i omegnen af 35 personer på stedet ifølge Østjyllands Brandvæsen.

Beredskabsstyrelsen er stillet med 15 mand og fire køretøjer, oplyser den operative chef i styrelsen, Lars Høg Schou, på Twitter.

Her har han desuden delt flere billeder af den nedbrændte bygning.