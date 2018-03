Snefygning og isslag har flere steder i landet skabt trafikale udfordringer mandag. Bl.a. er adskillige trafikanter forulykket pga. det glatte føre.

Hos flere politikredse har man valgt at tage sine forholdsregler og aflyse planlagte køreprøver.

Glat føre sendte bilist i grøften under overhaling

Således er alle køreprøver i Odense aflyst frem til middag, mens køreprøver i Aarhus og København er aflyst hele dagen.

»Køreprøverne finder normalt sted på Bautavej i Aarhus Vest, men da det fyger kraftigt med sne i området, har de køresagkyndige valgt af aflyse alle køreprøver,« lyder det bl.a. fra Østjyllands Politi.

Allerede i de tidlige morgentimer var der i det sydvestlige Jylland flere uheld på grund af det glatte føre.

På Vestmotorvejen på Sjælland væltede en lastvogn og gav trafikale problemer. Flere myndigheder opfordrer trafikanterne til at køre forsigtigt.

Snefygning og isslag skyder kold forårsuge i gang

DMI varsler, at et let isslag kan brede sig det sydlige Danmark til Sjælland i løbet af mandagen.

Isslag er et fænomen, der opstår, når underafkølet regn rammer jorden og straks bliver omdannet til is. Regnen indkapsler dermed på meget kort tid alt, den rammer, i et jævnt lag is, hvilket altså kan give ekstremt glat føre.

Ifølge DMI medfører isslag risiko for et stort antal uheld med personskade til følge.