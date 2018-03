Mange af landets gymnasier har fået et nyt problem: De mangler parkeringspladser. Fordi stadig flere gymnasieelever ikke længere tager bussen, toget eller cyklen – men har fået sig en bil.

Fakta Bil, bus, tog eller cykel? Andelen af danskere, der tager bilen stiger år for år. I 2017 så andelen af trafikken således ud: Bil: 79,8 pct.

Bus: 8,4 pct.

Tog: 7,7 pct.

Cykel: 3,3 pct.

Antal personbiler i Danmark 2017: 2.465.538

Nyregistrerede personbiler i 2017: 221.488 Kilder: Vejdirektoratet, Danmarks Statistik

Ligesom den 18-årige Emilie Almind, der bor i nærheden af Odder, syd for Viby, hvor hun går på handelsgymnasiet.

»Jeg har fået min mors gamle bil, hvilket er langt bedre og meget hurtigere end at tage bussen,« fortæller Emilie Almind, der har haft bil, siden før hun fyldte 18 år.

Siden 2001 er der kommet over 600.000 flere biler på vejene – en væsentlig del af forklaringen er formentlig, at mens prisen for at køre i bil er faldet, er det er blevet hhv. 55 og 70 pct. dyrere at tage toget eller bussen.

Professor og trafikforsker Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet er overrasket over, at udviklingen har været så voldsom.

»Det er markante tal. Når prisen for at tage bus eller tog konstant stiger, og alternativet falder i pris, skubber det folk væk fra bus og tog,« mener han.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har ingen planer om at gøre det dyrere at køre i bil.

»Bilisterne lægger rigeligt med afgifter i statskassen. Faktisk viser ministeriets beregninger, at det offentlige tjener 0,98 kr. for hver kørt personkilometer i bil, mens det i gennemsnit koster det offentlige 0,79 kr. for hver kørt personkilometer i tog,« siger Ole Birk Olesen:

»Prisudviklingen viser, at den kollektive trafik har et massivt problem med konkurrenceevnen. Derfor må vi arbejde for at øge produktivitet bl.a. gennem udbud og automatisering af togdriften.«

Valg af transportmiddel: Bilen kører både bus, tog og cykler agterud

Hos Socialdemokratiet er transportordfører Rasmus Prehn ikke overrasket over udviklingen. Han beklager, at priserne – stik imod mange af de politiske løfter – er fortsat med at stige, mens det er blevet billigere at køre i bil.

Billigere at køre i bil – dyrere bus og tog: Unge dropper buskortet og får sig i stedet en bil På 17 år er prisen for at rejse med bus og tog steget med 55-70 pct., viser nye tal, mens det samtidig er blevet billigere at købe bil. Der er dog ikke udsigt til, at politikerne vil ændre afgørende på den udvikling.

»Mit eget parti var i 2011 med til at give løfter om kolossale prisfald i den kollektive trafik, der ikke kom. Derfor vil jeg ikke komme med nye løfter. Spørgsmålet er, om vi kan sørge for, at prisen for den kollektive trafik ikke stiger så meget de næste 10 år – og at vi pga. de forbedringer i den kollektive trafik, som vi er i gang med, vil kunne vinde nogle af de tabte kunder i busser og tog tilbage,« siger Rasmus Prehn.