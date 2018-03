DF havde hellere set sprognævnet flytte til Nyborg

Der er virkelig skønt på Fyn. Og man kan få rigtig meget hus for pengene.

Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, er fuld af lovord over for den ø, hvor han bor og er valgt til Folketinget.

Derfor glæder det ham også, at Fyn har udsigt til endnu flere statslige arbejdspladser i forbindelse med, at regeringen har skudt en ny runde udflytninger i gang.

Men én af flytningerne undrer kulturordføreren, nemlig beslutningen om at flytte Dansk Sprognævn fra Frederiksberg til Bogense.

- Hvis regeringen havde rådført sig med mig, havde jeg sagt til dem, at det er fint, at I flytter de her ting ud, siger Ahrendtsen.

- Men det havde nok været smart, hvis I flyttede Lokale- og Anlægsfonden til Bogense. Og så flyttede sprognævnet til Nyborg. Altså simpelthen lavede "en bytter".

- Sprognævnet er virkelig for meget højt specialiserede sprogfolk. De kunne pendle til Nyborg, indtil man havde fået etableret det samarbejde, der skal ske med universitetet i Odense.

Ahrendtsen har vendt sagen med kulturminister Mette Bock (LA). Og regeringens beslutning ligger fast, fortæller han.

- Der er ikke noget at gøre overhovedet. Jeg kan egentlig godt forstå rationalet. For hvis man først begynder at ændre et sted, vil man jo åbne Pandoras æske, siger Alex Ahrendtsen.