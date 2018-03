Det er blevet markant sværere for handicappede at få tildelt førtidspension

En ny undersøgelse, der er lavet af organisationen Danske Handicaporganisationer, viser, at der er sket et drastisk fald i antallet af handicappede i Danmark, der får tilkendt førtidspension.

Det er uacceptabelt mener organisationens formand, Thorkild Olesen.

»Det er gået for vidt. Det er blevet for svært at få førtidspension for nogle mennesker med handicap. Vi ser eksempelvis uværdige sager om mennesker med udviklingshæmning, der slet ikke kan arbejde, men alligevel skal i meningsløse ressourceforløb,« siger han i en pressemeddelelse.

Debat: Postnummeret må ikke afgøre førtidspension

Som et resultat af en bred politisk aftale trådte der i 2013 en ny førtidspensionsreform i kraft, og det er den reform, som organisationen mener er den store synder.

Undersøgelsen, der bygger på tal fra Ankestyrelsen for 27 udvalgte handicapgrupper, viser, at siden reformen trådte i kraft, er antallet af handicappede, der får tildelt førtidspension, faldet med mere end 60 procent.

Ifølge Danske Handicaporganisationer bliver mange af dem, der søger om førtidspension, behandlet uværdigt og ofte tvunget ud i forløb, de ikke kan magte.

Omstridt reform af førtidspension lempes af politisk flertal

Regeringen har da også varslet ændringer i reformen, hvilket glæder Thorkild Olesen. Han mener dog, at loven bør gøres endnu mere præcis, så borgere ikke kan sendes i ressourceforløb, hvis de ikke efterfølgende er i stand til at tage et arbejde.

»Mange med handicap kan og vil arbejde. Det er vi helt enige med regeringen om. Men der skal også være værdighed for dem, der ikke kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked,« siger han.

Allerede i 2017 modtog regeringen massiv kritik for implementeringen af reformen. Hele 59 fagforbund og interesseorganisationer gik dengang sammen om at få ændret den, fordi de mente, at borgere med handicap og sygdom kom i klemme i systemet.

Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, udtalte i starten af februar, at han erkendte, at dele af reformen har været formålsløst, og at han var klar til at kigge nærmere på kriterierne for tildeling af førtidspension.