170 cm under normalen Flere færger kan ikke sejle på grund af rekordlav vandstand

Ny redegørelse undlader at omtale centrale oplysninger i en sag fra Bispebjerg Hospital, hvor politikerne føler sig misinformeret af regionens embedsmænd.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi anholdt torsdag aften en ung mand for narkosalg via sociale medier.

Det er nemt at tro, at den anmelderroste forfatter Kim Leine er beriget med dobbelt så mange liv som en kat.

Burkina Fasos politichef siger, at formodede islamister angriber mål i hovedstaden, skriver AP.

170 cm under normalen

Det er særligt Thyborøn og Havneby på Rømø, at vandstanden er rekordlav.

Der er ikke fare for forøgede vandstande, når vinden skifter, som man ofte ser det i lukkede farvande som Østersøen.

»Det er temmelig usædvanligt, at vandstanden er så lav, som det er tilfældet i øjeblikket,« forklarer oceanograf ved DMI, Jacob Woge Nielsen.

Den lave vandstand skyldes ifølge DMI, at vi har haft en lang periode med østenvind, som presser vandet østover.

Kystdirektoratet har målt vandstanden til 170 centimeter under normal vandstand. Hele 13 centimeter lavere end den hidtidige rekord.

Det betyder bl.a., at Næssundfærgen, der sejler mellem Nord og Sydthy, ligger stille i øjeblikket. Det samme gør sig gældende for færgeruten mellem Thyborøn og Agger.

Vandstanden er i øjeblikket rekordlav ud fra Thyborøn, og ifølge TV2 Nord mangler man på nuværende tidspunkt 15 cm vand for at kunne afvikle færgetrafik.

Flere færger ved Vestkysten og i Limfjorden er i dag forhindret i at sejle, da man frygter at færgerne vil gå på grund.

Cirka 180 millioner år efter Big Bang tændte stjernerne lyset i universet. Nu er det lykkedes at måle deres ændring af baggrundsstrålingen.

Danmark blev i december opfordret til at købe en ny og bedre influenzavaccine, men vi har stadig den gamle.

Udskyder man opdateringen på computeren og mobilen, er der en risiko for at få ubudne elektroniske gæster. Sæt automatiske opdateringer til, lyder hovedrådet.

Mercedes-Benz CLS er en stor og elegant chefbil med fantastisk harmonisk teknik af høj karat og ikke mindst et design i supermodelklassen.

