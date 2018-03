Juridisk tænketank: »Ghettoplan tager livtag med retsstaten«

Flere af de 22 initiativer, som udgør regeringens ghettoplan, indeholder elementer, som vil undergrave basale menneskerettigheder herunder bevægelsesfriheden, retten til privatliv samt ejendomsretten.

Det mener advokat Birgitte Arent Eiriksson, der er projektleder i tænketanken Justitia.

»Regeringens ghettoplan tager livtag med retsstaten og dens grundprincipper samt grundlæggende rettigheder, som vores demokrati bygger på,« siger hun.

Skærpet strafzone Kriminalitetsområder: Trusler

Hærværk

Ildspåsættelse

Vold

Tyveri

Indbrud

Brugstyveri

Afpresning

Røveri

Ulovlig våbenbesiddelse

Køb og salg af euforiserende stoffer Kilde: Regeringens ghettoudspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”

Konkret er der fire af regeringens initiativer, som man hos Justitia ser kritisk på. I udspillet foreslås det bl.a., at man i »videst muligt omfang« vil give mulighed for at inddrage et barns pas, hvis der er mistanke om, at barnet vil blive sendt på genopdragelsesrejse.

»Det her er et meget, meget vidtgående indgreb i bevægelsesfriheden. I dag gør vi det, når folk skal ned og kæmpe i f.eks. Syrien – altså mulige terrorister. Her er i stedet tale om børn, der skal besøge forældrenes og måske også deres eget hjemland, og som i princippet er uskyldige,« påpeger Birgitte Arent Eiriksson.

Også såkaldt ekspropriation af boligselskabers ejendomme og kommuners mulighed for samkøring af borgeres personoplysninger er noget, som man hos Justitia har bidt mærke i under gennemlæsningen af regeringens 38 sider lange udspil.

»Hvis der er tale om en generel kontrol på et uklart grundlag, vil den hurtigt kunne komme på kant med borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger,« siger Birgitte Arent Eiriksson om samkøringen, som skal gøre det muligt tidligt at identificere udsatte børn, som er i risiko for at opleve vold og mistrivsel i hjemmet.

Særligt forslaget om indførelse af skærpede strafzoner er i hendes øjne problematisk. Med ordningen skal politiet have mulighed for at kunne udpege »særlige kriminalitets- og utryghedsplagede områder«, hvor straffen for visse perioder kan skærpes markant.

16 boligområder stemples som "de hårdeste ghettoområder"

»Uanset hvor lige det er tænkt, vil det føre til en ulighed for loven. Det vil jo særligt være beboerne i de berørte områder, som vil ende med at få en dobbeltstraf, da meget kriminalitet foregår i lokalområdet,« siger Birgitte Arent Eiriksson og fortsætter:

»Lighed for loven er ellers et meget, meget centralt retsstatsligt princip, som beskytter borgerne mod, at magthaverne ikke behandler dem ens. Man burde overveje, om det ikke strider så meget mod de retsstatslige principper, at man burde tage det af bordet.«

JP's analytiker om regeringens ghettoudspil: Det er et kludetæppe - men det kan få en reel effekt

Kirsten Ketscher, der er professor ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet, vurderede ligeledes tidligere på ugen, at indførelsen af strafzoner sandsynligvis vil være i strid med menneskerettighedskonventionen samt FN’s konvention mod racediskrimination.

»Så der vil være strenge krav til at retfærdiggøre sådan en lov fra regeringens side. Når vi er i strafferetten, hvor man frihedsberøver borgerne, bliver der stillet strenge krav,« sagde hun mandag til Ritzau.

Ghetto-måling af tryghed får et skud for boven: Boligområder ryger ud og ind Otte ministre rykker ind i Mjølnerparken, hvor utrygheden ifølge en måling er høj. Beboernes formand har en anden oplevelse.

Der lægges i udspillet som udgangspunkt op til, at straffen i zonerne vil blive fordoblet, mens straffen for visse typer kriminalitet med en i forvejen høj straf vil stige med en tredjedel. Derudover vil visse overtrædelser, som i dag straffes med bøde, ved gentagelsestilfælde kunne straffes med fængsel, hvis altså overtrædelsen sker i en skærpet strafzone.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har afvist, at forslaget bryder med princippet om lighed for loven.

»Dette kan indføres alle steder. Men ligesom vi har oplevet med visitationszoner i forbindelse med bandekonflikten, hvor man var nødt til at indføre det redskab for politiet, så kan det blive nødvendigt for at dæmpe gemytterne,« sagde han mandag til DR.