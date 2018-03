Mens regeringens stortanlagte pressemøde i Mjølnerparkens beboerlokale blev transmitteret på direkte tv, var flere af bebyggelsens beboere samlet i et mindre kælderlokale få hundrede meter væk. Her var seniorernes fællesrum for en kort bemærkning omdannet til en tv-stue, hvor flere beboere med stor interesse fulgte skiftende ministres fremlæggelse af 22 initiativer, der skal afvikle ghettoerne inden 2030.

Netop Mjølnerparken på det ydre Nørrebro i København har været fast medlem af regeringens ghettoliste siden 2010 og står dermed til at blive berørt af regeringens ghettoplan.

Hvor er vi på vej hen?

Der blev rystet på hovedet, grint og sukket undervejs. Også da statsministeren fortalte, at regeringen ville ændre »modløshed til håb« i landets ghettoer.

»Det er bare straf, straf, straf,« sagde Mjølnerparkens afdelingsformand, Muhammed Aslam, som fulgte det politiske pressemøde.

Han havde undervejs ikke sagt en lyd, men blot skrevet enkelte noter.

»Børn i 0. klasse skal til eksamen. Det er helt vildt. Hvor er vi på vej hen?« spurgte han.

Beboerformanden henviser til et initiativ, der omhandler sprogprøve i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30 pct. af børnene er bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder.

Mjølnerparkens afdelingsformand,Muhammed Aslam, havde arrangeret en demonstration, fordi han mente, at politikerne ikke havde villet indgå dialog. Her ses han med en af de mange betjente, der var mødt op. Foto: Jens Dresling

Driver mig til vanvid

Mjølnerparken var udvalgt som den politiske affyringsrampe for udspillet ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. Det blev langt fra mødt med jubel hos alle beboere. De otte ministre, som troppede op, blev mødt af op mod 200 demonstranter, der, iført varme strikhuer i alskens farver, havde trodset vinterkulden for at vise deres modstand.

»De har ingen anelse om, hvor meget mangfoldighed her er. Der er så meget racisme i deres politik, og det driver mig til vanvid,« sagde Maria Ladekarl.

Hun bor i en studiebolig i Mjølnerparken på andet år og kalder områdets beboere for søde mennesker. Hun er især frustreret over regeringens planer om at give dobbelt så lange straffe for kriminalitet, der bliver begået i ghettoer.

Men er det ikke med til at skabe mere tryghed for dem, der ikke er kriminelle, at der kommer højere straffe?

»Nej. Ærlig talt. Højere straffe hjælper ikke. Det ser man jo også i folkeskolen, hvor højere straffe bare gør det bare mere spændende at gå imod læreren. Det handler om forebyggelse, og det er vores regering bare ikke særlig gode til.«

De otte ministre, der torsdag fremlagde regeringens ghetto-udspil i Mjølnerparken, blev mødt af op mod 200 demonstranter. "Støtte frem for straf," var et af de gennegående budskaber. Foto: Jens Dresling

Ikke et spørgsmål om mursten

I kælderen var den 71-årige John Berg langt fra tilfreds:

»Jeg bliver i dårligt humør bare af at høre om det,« sagde han, mens fjernsynet kørte i baggrunden.

»På en eller anden måde er det en syg tanke at tro, at man løser problemet med at smide folk ud og rive bygninger ned,« sagde han med henvisning til et andet af regeringens initiativer, hvor der afsættes 12 mia. kr. til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder.

»Det her er et ikke et spørgsmål om mursten. Det er sociale problemer, som knytter sig til mangel på uddannelse og arbejdsmarkedet, men her har regeringen valgt at reducere tilskuddet til erhvervsskoler. Det hænger ikke sammen,« uddybede John Berg.

John Berg er folkepensionist og søgte selv om at få lov at bo i Mjølnerparken i 2016. Han er tidligere smed og havde et håb om at nyttiggøre sig med sit håndværk over for nogle af de unge drenge, der bor i området.

Langt de fleste fremmødte har dansk baggrund. En undtagelse er den 45-årige Halemh Ahmad. Hun mener, at regeringen diskriminerer ved målrettet at sætte hårdt ind over for ghettoer:

»Jeg føler tit, at det er folk med anden etnisk baggrund, der bliver diskrimineret. Vi bliver straffet alle sammen, fordi der er nogle dårlige eksempler i Mjølnerparken, selv om der også er masser af gode eksempler. De bliver aldrig nævnt.«

»Danskere i udlandet samler sig også, men det betyder ikke, at de hader de andre i samfundet,« sagde hun.

Muhammed Aslam er dybt skuffet over regeringens udspil.

»Hvis Lars Løkke Rasmussen nu gerne vil smide beboerne ud af vores udsatte boligområder, hvor skal de så få en bolig henne? Ganske almindelige almennyttige boligselskaber har jo ventelister i 10, 20 og 30 år.«

Udspillet

Regeringen præsenterede torsdag det udspil til bekæmpelse af parallelsamfund, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bebudede i sin nytårstale. Her er et overblik over to af de temaer, der blev kritiseret af beboerne i Mjølnerparken:

Nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder:

* Andelen af almene familieboliger skal nedbringes til højst 40 pct. inden 2030.

* Staten skal kunne pålægge af boligorganisationerne at afvikle de mest udsatte boligområder enten ved samlet salg eller nedrivning.

* Det skal være muligt at opsige lejere for at sælge en almen bolig.

* Regeringen foreslår at målrette 12 mia. kr. fra en kommende boligaftale til nedrivning og omdannelse af almene boligområder.

Børn og unge:

* Der indføres krav om obligatorisk dagtilbud i minimum 30 timer om ugen for børn i udsatte boligområder fra barnet fylder et år. Hvis forældrene ikke benytter dagtilbuddet, skal de straffes økonomisk.

* Der må maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution.

* Der indføres en sprogprøve i 0. klasse på de skoler, hvor mere end 30 pct. af børnene er bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder.

* Hvis barnet ikke klarer testen, skal det igennem intensiv sprogundervisning, i nogle tilfælde i sommerferien. Består det ikke en prøve efter ferien, kan det ikke rykke op i 1. klasse. Oprykning til 1. klasse kan dog kun udskydes én gang. Sprogprøverne skal også omfatte fri- og privatskoler.

* Der skal fastsættes minimumskrav til folkeskoler, der vedvarende leverer dårlige resultater. Nås de ikke, skal staten midlertidigt kunne overtage ledelsesansvaret eller helt lukke skolen.

* Forældre skal miste tre måneders børnecheck, hvis deres barn har for meget fravær på skolen eller ikke møder op til prøver.

* Gymnasier skal have mulighed for at kræve lokale fordelingsregler, hvis de oplever uproportionalt mange ansøgere til 1.g af udenlandsk herkomst.

* Alle gymnasier skal have lov til at oprette profiler og optage 25 pct. af eleverne ud fra kriterier, de selv beslutter.

* Genopdragelsesrejser kriminaliseres. Det skal kunne give op til fire års fængsel og udvisning, hvis man sender sit barn på genopdragelsesrejse.

Kilde: Ritzau