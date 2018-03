Fugleinfluenza er blevet fundet i død ørn nær Slagelse

En død havørn, der er blevet fundet i en skov nær Slagelse, bar på en fugleinfluenzavirus.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Indien er ramt af et udbrud af stærkt smitsom fugleinfluenza

Det er DTU Veterinærinstituttet, der har konstateret højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 havørnen.

Der er »med stor sandsynlighed« tale om den samme type H5N6, der også er fundet sporadisk i vilde fugle i andre lande i Europa, oplyser styrelsen.

Der har ikke været rapporteret om smitte til mennesker med denne fugleinfluenzatype.

Det er første gang siden april 2017, at der er fundet fugleinfluenza i en vild fugl i Danmark.

Høns kan igen gå frit i haven efter fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke indfører skærpede krav til hold af fugle og fjerkræ.

»Hvis der bliver fundet fugleinfluenza i flere døde fugle i naturen, vil Fødevarestyrelsen igen overveje, om der er behov for skærpede krav til landets fugle- og fjerkræejere for at forhindre smitte til deres besætninger,« oplyser Fødevarestyrelsen.