Nogle beboere frygter, at deres huse skal rives ned.

Mange andre er bange for at få dagligdagen ødelagt af øredøvende larm fra Danmarks nye F-35 kampfly, som skal operere fra Flyvestation Skrydstrup.

Derfor forventes hundredvis af bekymrede sønderjyder her til aften at strømme ind til et stort borgermøde om F-35 i Vojens-hallerne, hvor repræsentanter fra Forsvarsministeriet og forsvaret forventes at fremlægge nye støjoplysninger og tiltag for de bekymrede borgere.

Forud for borgermødet vil en særlig udvalgt gruppe af beboere, som bor tæt på flyvestationen, få en orientering af myndighederne på et lukket møde, erfarer Jyllands-Posten.

Siden et borgermøde i november har regeringen fastholdt, at kun mellem 10 og 15 ejendomme skal eksproprieres på grund af flystøj, men det tror mange af borgerne ikke på længere. Ifølge regeringens egne tal, som er kommet frem i Jyllands-Posten, vil F-35 flyet nemlig støje dobbelt så meget som de eksisterende F-16 kampfly, der i flere år også har brudt støjgrænserne.

Bekymringen blandt borgerne er vokset efter, at Jyllands-Posten gennem flere uger har afdækket, bl.a. hvordan regeringen i over to år tilbageholdt en kritisk støjrapport over for Folketinget om, at det nye F-35-kampfly kommer til at støje langt ud over de eksisterende støjgrænser i en række beboede områder i Sønderjylland.

Samtidig har Jyllands-Posten beskrevet, hvordan de eksisterende 44 F-16-kampfly igennem flere år har brudt støjgrænserne, uden at borgerne blev informeret. Det har ligeledes skabt vrede, at Forsvarsministeriet siden 1999 har haft en hidtil ukendt liste over 41 boliger, som er ekstra plaget af støj.

Og så sent som i dag har avisen afsløret, at forsvaret i årevis har tilbageholdt centrale støjdata, som Haderslev Kommune flere gange har efterspurgt for at kunne føre lovpligtige tilsyn med støjgener og håndtere borgerklager over larmen fra de danske kampfly på Flyvestation Skrydstrup.

På borgermødet i november blev repræsentanter fra Forsvarsministeriet mødt med massiv kritik af de omkring 500 fremmødte borgere, og siden har regeringen igangsat nye støjberegninger og åbnet for en mulig, alternativ placering af anlægget, hvor de nye fly skal stå.

Borgernes støjbekymringer blev for en uge siden også drøftet på et lukket møde blandt forligspartierne bag købet af de 27 F-35 kampfly. Her blev partierne enige om, at man nu skal tage borgernes bekymringer alvorligt, og der blev også drøftet en række mulige nye tiltag, som måske bliver fremlagt i aften, heriblandt måske muligheden for at få et F-35 testfly til Danmark, så beboere i Skrydstrup selv kan høre, hvor meget det støjer.

Selv har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ikke ønsket at oplyse noget om de mulige planer forud for borgermødet, og ifølge Forsvarsministeriet deltager ministeren ikke selv i borgermødet. I stedet er det bl.a. repræsentanter fra Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse, der skal tale til beboerne.

En kommende anlægslov for F-35 kampflyet og flyvestationen, der først forventes på plads i 2019, skal bl.a. afgøre, hvor mange ejendomme der i sidste ende skal eksproprieres eller støjsikres ved Flyvestation Skrydstrup. De nye kampfly skal efter planen begynde at flyve fra Flyvestation Skrydstrup fra 2022.

Flere borgere ved Flyvestationen og eksperter har peget på, at regeringen i Norge er gået langt mere drastisk til værks end Danmark for at sikre beboere mod støjgener i Ørland, hvor de norske F-35-fly står.

