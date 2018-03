Cigaretten var den største synder: 61 danskere omkom ved brand i 2017

En glød fra en cigaret, der langer i møbler eller sengetøj eller et levende lys, der bliver glemt, kan koste menneskeliv.

Konkret omkom 61 personer sidste år i Danmark som følge af brand, viser nye foreløbige tal fra Beredskabsskabsstyrelsen.

Antallet var det næstlaveste i 30 år - men dog en stigning i forhold til 2016, hvor 51 personer mistede livet ved brand.

Ifølge Beredskabsskabsstyrelsen var rygning i hjemmet årsagen til halvdelen af dødsbrandene i 2017. Dertil kommer, at en del af de døde var personer, som på grund af deres alder og helbred havde svært ved at bevæge sig.

Disse personer har typisk svært ved at slukke ilden og komme væk fra flammerne, skriver Beredskabsstyrelsen.

»Det handler om grupper af mennesker, som vi har svært ved at nå med information og kampagner. Så hvis du har en gammel farmor, som er ryger og måske bor alene, så tal med hende om rygningen og få sat røgalarmer op i hendes hjem,« siger chefen for Beredskabsskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse, Bo Torp Henriksen, i en pressemeddelelse.

Andre hyppige årsager til dødelige brande end cigaretterne er uforsigtighed med madlavning, el og levende lys.

Tallet var på sit højeste i 2008, hvor over 90 personer døde ved brand.