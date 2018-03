Endnu et barn er faldet gennem isen, men fik reddet sig op på en sten

»Det kunne have endt rigtig galt.«

Sådan lyder det fra indsatslederen ved Beredskab Øst, efter redningstjenesten onsdag eftermiddag blev kaldt ud til en sø i Torneroseparken i Herlev.

Her var en niårig dreng faldet gennem isen.

HOLD JER FRA ISEN. Vi har netop reddet dreng på 9 år efter at han var gået igennem isen i Torneroseparken #Herlev. Drengen rimelig uskadt. pic.twitter.com/GwRD47OQ2D— Beredskab Øst (@BeredskabOest) 28. februar 2018

Ifølge indsatslederen lykkedes det drengen at få reddet sig op på en sten, indtil beredskabet nåede frem og fik ham bragt ind på land igen.

Hvis du falder gennem isen Undgå panik og få styr på din vejrtrækning.

Råb efter hjælp!

Søg tilbage til det sted, hvor du faldt i, og sæt albuerne på isen.

Lav svømmetag med benene, spark bagud og kravl op på isen.

Mav dig fremad mod land til isen igen kan bære.

Spar på kræfterne, hvis du ikke kan komme op. Bevæg dig mindst muligt. Kilde: Trygfonden

»Drengen blev holdt varm af vores patrulje og er af ambulance kørt til kontrol på skadestuen. Meldingen fra skadestuen er, at han ikke fejler noget. Han er forenet med sin mor og er naturligvis noget forskrækket, men ved godt mod,« oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Syvårig dreng faldt gennem isen: »Lad dette være en advarsel«

Den niårige dreng er den seneste i rækken af børn og unge, der har begivet sig ud på den tynde is og er faldt igennem. Lørdag skete det samme for en syvårig dreng i Brønshøj. Han slap heldigvis fra hændelsen i god behold.

Hos Trygfonden opfordrer man folk til at slå koldt vand i blodet. Selvom isen på eksempelvis søer og åer kan virke lokkende, er det endnu for farligt at bevæge sig ud på den.

»Isen skal være mindst 13-18 cm tyk, før den kan bære. Isen vokser for øjeblikket med ca. 1 cm i tykkelse i døgnet, så det kræver mange dage i træk med frostgrader, og før du bevæger dig ud på isen, bør du være 100 pct. sikker på, at den kan bære,« udtaler Erik Bech, der er chef for viden og dokumentation i Trygfondens kystlivredning, og fortsætter:

Hjælp en, der er faldet gennem isen Ring 1-1-2.

Gå ikke tæt på vågen, så falder du selv i.

Læg dig ned på maven.

Kast en redningskrans eller andet redningsudstyr og hold fast i linen.

Brug en gren eller et halstørklæde i mangel af redningsudstyr.

Ræk aldrig din arm ud! Kilde: Trygfonden

»Hvis du falder igennem, kan det være vanskeligt at komme op igen, og det er farligt at være for længe i det kolde vand. Det er derfor en god idé at sætte sig ind i, hvordan man redder både sig selv og andre, hvis isen pludselig ikke holder.«

Kommune advarer mod at gå ud på isen: »Vi havde ikke tænkt, det var nødvendigt at sætte skilte op«

De fleste kommuner måler ifølge Trygfonden dagligt tykkelsen på isen på udvalgte steder, ligesom der holdes øje med dens bæreevne.

Nogle kommuner opsætter ligeledes skilte de steder, hvor det er forbudt at gå ud på isen, mens andre ikke bruger denne form for kommunikation.

Man bør derfor altid orientere sig hos den pågældende kommune, der som regel har information på dets hjemmeside, før man begiver sig ud på isen.

»Selvom du ser andre bevæge sig rundt på isen, skal du kun gå derud, hvis du har undersøgt, om isen kan bære, for det kan godt være, at personerne på isen ikke har tjekket det først. Og hvis du ser personer på isen, hvor du ved, at den er usikker, så kald dem tilbage på land, så der ikke sker ulykker,« påpeger Erik Bech.

