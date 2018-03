Folketingets vagthunde er fredet: Bliver i København

Folketingets uafhængige institutioner Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat skal ikke flyttes ud af København.

Det er facit, efter at Folketingets Præsidium har vendt sagen onsdag. Det siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

- Højesteret, kongehus, regering og Folketinget hører til i landets hovedstad. Det er Folketinget, som har bedt disse institutioner om at være vagthunde, så der er ingen grund til at udflytte dem, siger hun.

Emnet er blevet drøftet, fordi gruppeformændene hos regeringspartierne Venstre, Liberal Alliance og De Konservative i et brev til Pia Kjærsgaard har opfordret Folketinget til at drøfte en flytning uden for de større byer.

Brevet er skrevet, efter at regeringen har sat gang i to runder med udflytning af statslige arbejdspladser.

Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat hører alle under Folketinget. De har tilsammen omkring 380 ansatte.

Modsat udflytningerne af de statslige arbejdspladser, der var en regeringsbeslutning, er en udflytning af job i Folketingets institutioner ikke noget, som regeringen kan beslutte.

- Vi skal passe på de institutioner, som vi selv har sat til at være vagthunde i forhold til regeringen.

- Det er Folketingets opgave. Og det er naturligt, at der er institutioner, som er placeret i hovedstaden, siger Pia Kjærsgaard.

Det er Søren Gade (V), Leif Mikkelsen (LA) og Mette Abildgaard (K), som har sendt brevet til Pia Kjærsgaard.

På Twitter skriver Mette Abildgaard onsdag, at De Konservative ikke ønsker en udflytning af institutionerne.

- Har gennemgået materiale fra Folketingets institutioner, og på baggrund af det ønsker @KonservativeDK ikke udflytning af disse.

- For K er det vigtigt, at der ikke kan være tvivl om Folketingets muligheder for at kontrollere regeringen via disse institutioner!, skriver hun.