19 sømænd efterladt på tankskib ved Skagen i flere uger

Et tyrkisk-russisk tankskib med en besætning på 19 mand har i cirka 20 dage ligget for anker ud for Skagen. Her ligger skibet uden brændstof og proviant, og besætningen har ikke fået udbetalt løn i fire måneder.

Det skriver fagorganisationen CO-Søfart på sin hjemmeside.

Danske myndigheder var i mandags om bord på skibet for gøre arrest på grund af rederiets ubetalte regninger. Det betyder, at skibet ikke må sejle nogen steder.

Det fortæller Morten Bach, som er inspektør i Det Internationale Transportforbund, til Ritzau.

- De har 250.000 US dollar til gode. De er ved at rende ud for proviant, vand og benzin. Jeg kontakter med det samme Søfartsstyrelsen. Vi prøver med det samme at kontakte skibet. Men de svarer ikke tilbage, siger han.

Besætningen på skibet "Natig Aliyev" er russere og ukrainere.

Hurtigst muligt vil Morten Bach og Søfartsstyrelsen forsøge at sejle ud til skibet, fortæller han. Vejret holder dem dog indtil videre tilbage.

- Det er for, at sømændene kan rejse hjem og få deres penge. Og først og fremmest for at se, hvad de mangler derude, siger han.

Tankskibet er ejet af det tyrkiske rederi Palmali, som russere står bag.

- Det kunne være, at de her folk, som ejer rederiet, har truet sømændene på en eller anden måde. Det er sket før, siger Morten Bach.

Han henviser til, at rederiet for fire måneder siden var involveret i en sag, hvor besætningen på skibet "Masalli" havde løn til gode for 134.000 amerikanske dollar.