Teknisk fejl fik kirkeklokker til at ringe uafbrudt i otte timer

Når kirkeklokkerne begynder at ringe sent på en hverdagsaften, vil de fleste formentlig undre sig en smule. Og når de først stopper igen adskillige timer efter, vil forundringen formentlig være afløst af frustration.

Ikke desto mindre var det tilfældet for klokkerne på Løgstør Kirke i Nordjylland, skriver DR.

Mandag aften omkring klokken 23.30 begyndte de at ringe, og de stoppede først igen klokken 08.00 tirsdag morgen. Dermed ringede de uafbrudt i otte timer.

For Kisser Hamborg Nielsen, som bor lige ved siden af kirken, gjorde den konstante lyd fra kirkeklokkerne det svært at lukke øjnene og hengive sig til søvnen.

»Min søvn har været meget begrænset. Når jeg går forbi spejlet i dag (tirsdag, red.), så er det syn, der møder mig, præget af dårlig billedkvalitet og indkøbsposer under øjnene,« forklarer hun over for DR P4 Nordjylland.

Klokkerne i Løgstør Kirke er styret af et automatisk system. De blev derfor først slukket, da en af kirkens ansatte mødte ind på arbejde.

For tiden er man i færd med at bygge et nyt sognehus ved siden af kirken, og det formodes, at arbejdet med det nye byggeri på en eller anden måde har haft indvirkning på klokkesystemet.

I løbet af natten har flere af borgerne i Løgstør forsøgt at få fat til kirkens præst såvel som kirketjener. Dog uden held.

Jens Christian Møller, der er kordegn ved Løgstør Kirke, beklager fejlen samt de gener, det har medført.

Man har for at undgå en lignende episode indtil videre valgt at slukke for automatiske klokkesystem.

Jens Christian Møller oplyser til DR P4 Nordjylland, at kirkens personale dog kan ringe med klokkerne manuelt, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med kirkelige handlinger.